台灣女網購一張Mon貼　收貨竟見賣家辱罵字條：買2張會死嗎？

不少人都喜歡網購，即使買點小東西都懶去實體店逛逛。近日台灣有女子在網店買了一張螢幕保護貼，想不到收貨時打開一看，卻見到賣家抱怨的字條，指責她只買一張保護貼，讓她當場傻眼。

字條寫上「保（護）貼買1張是在哈囉？包材也要錢，買2張會死嗎」。(爆廢公社二館 fb圖片)

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該名台女日前在facebook群組「爆廢公社二館」發文表示，近日透過網店買了一張手機的螢幕保護貼，收貨時她打開盒子一看，螢幕保護貼用泡泡紙厚厚包住，竟然還附上了一張手寫字條，但上面不是溫馨提示的話，反而是辱罵的文字。

字條上面不是溫馨提示的話，反而是辱罵的文字。（01製圖）

原來買家在字條寫上「保（護）貼買1張是在哈囉？包材也要錢，買2張會死嗎」。樓主看到都非常無奈，直呼「我就真的只要一張啊」。

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帖子引來網民熱論，不少人認為賣家服務態度有問題，「不讓這樣買，應該也要寫個規則，滿兩張出貨或是滿多少出貨」、「設成兩張一組賣就好，作生意何必搞自己」、「不想賣單張幹嘛有這個選項？」，亦有人要求樓主公布店名，「讓一堆人幫他買一張保貼」，不過女買家未照做，反而把帖子刪除了。