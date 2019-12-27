【潮流嘅嘢】網購簡約大圈耳環　超奇葩「買一送二」戴法令人傻眼

潮流這回事，一般人有時的確較難理解。外國一名女網民在Twitter分享網購趣事，原本她看中一對設計簡約的金屬耳環，但再看下去才發現耳環原來有特殊戴法，就是那張掛起一對耳環的「紙卡」都是設計一部分，令她非常驚訝。

驟眼看只是一對簡單金屬大圈吊掛耳環。（SSENSE圖片）

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女網民在Twitter分享耳環的照片，驟眼看只是一對簡單金屬大圈吊掛耳環，「不錯的基本款」，但當她在購物網站看多幾張商品照片後，驚覺模特兒是連白色皮造「紙卡」都戴上，刷新了她對耳環的認知。

這「耳環」是出現於外國購物網站「SSENSE」，品牌為「MM6 Maison Margiela」，目前售價為819港元，採用白色小牛皮和金色黃銅製造，牛皮上還有壓花顯示品牌名稱，這副耳環還有黑色卡配銀色環的設計。

產品引起網民哄動，帖文短短3日已有逾53萬個讚好，約12萬個轉發，很多人都對這前衛的設計感驚訝，「我真的不懂設計這回事」，亦有人稱想起牛隻耳朵上的號碼牌。有網民則大感興趣，「如果我覺得很不錯是否好奇怪？」又指下面那對圓圈耳環可以拆出來單獨戴，「等於買一副兩種戴法，很划算啊」。

（綜合）