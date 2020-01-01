【2020新年】禿頭男訪「增毛駅」許願生頭髮　一年對比照嚇壞網民

新一年許個願是常識吧，身體健康、出入平安、幸褔快樂等等都是熱門訴求，不過對於這位頭髮開始稀疏的網民來說，就只有一個願望！有日本男網民在Twitter分享兩張照片，只見他誠心拜訪位於北海道增毛郡的「增毛駅」（增毛車站），希望夢想成真，頭髮濃密回春，不過從他上載一年前後的對比圖所見，其「增毛」願望應該落空了。

↓↓↓ 一年前後對比圖 ↓↓↓

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日本網民「yasuPONDOR」日前在Twitter分享兩張照片，只見他一年前拜訪了位於北海道的「增毛駅」並誠心許願，希望頭髮重生，但今年他再次拜訪的照片卻嚇壞人，不但頭髮未有再次濃密起來，稀疏情況竟嚴重了，「增毛」的願望似乎未得答允，但體型出現變化，「增毛」不成反「增肥」。

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帖文引網民爆笑，直言「增加的只有重量啊！」，又笑稱「你未夠信心吧」，亦有人質疑照片中的男子是否同一人，「好像還矮了」，但亦有人認為只是拍攝角度問題，令頭髮看起來更稀疏。增毛車站位於北海道增毛郡增毛町弁天町，2016年起已棄用，現為旅遊打卡點。