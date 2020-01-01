旅發局「2020除夕」大抽獎惹劣評　網民：元旦先收到驗證碼

旅發局昨晚（12月31日）舉辦全港大抽獎，除了因寫明「2020除夕」而被恥笑外，活動甫開始就出現參加者未能收到驗證碼、網站不能登入等問題。旅發局於元旦凌晨時分公布網站有問題，原定凌晨1時公布的大獎結果需延遲，抽獎將於今晚8時進行，結果於10時在網站公布。旅發局指「香港除夕倒數」大抽獎至晚上11時30分共有163萬人登記參加，2萬張「即玩即贏」100元超市現金券已全部送出。

旅發局舉行除夕大抽獎，不過即使有人成功登記亦都未有抽獎編號。（網上圖片）

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大抽獎於2019年除夕傍晚6時開始，不少期待抽獎的網民卻在網上大呻「被玩」，除了不滿旅發局臨時改為需要電郵登記，更氣憤是未能成功抽獎，許多參加者輸入資料後出現畫面停滯或者收不到驗證碼的情況，「X，驗證碼都收唔到」、「收唔到註冊碼，再按獲取就話電郵已被登記，咁即係登記唔到啦」、「搵笨、整極都係登記唔到」。不過，旅發局稱活動首半小時有13.1萬人成功透過電郵登記，即亦有不少人是收到驗證碼。

抽獎於2019年除夕晚上11時30分結局，但許多網民指「奮戰」到最後一刻仍收不到驗證碼，亦有人直言早已放棄，狠批活動浪費了他數個小時。有網民鬧爆旅發局「搞個抽獎都搞成咁」、「玩玩吓都可以改規則，證明做嘢都朝令夕改」、「成件事已經反映政府嘅無能白癡冇規劃」、「背後花的人力物力價值貴過獎品多多聲，又浪費巿民時間，黐線！」，「迎接新一年搞到一鑊泡，好唔老黎」。

↓↓↓ 不少網民對旅發局舉行的大抽獎感到不滿 ↓↓↓

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踏入2020年元旦日，有網民稱無需等到2020年除夕已收到驗證碼，不過已經是元旦的凌晨2時甚至是3時許，即收到亦沒用，但其實旅發局在抽獎進行期間已經再度更改規則，不再需要驗證碼。

旅發局解釋，大抽獎期間網站未有超出負荷，所有提交的資料亦都完整。但由於網站系統出現問題，大部分人未能收到抽獎券編號，公平起見將會延遲抽獎。

參加了大抽獎的人士可以於下午3時起，到活動網站查閱自己的抽獎券號碼，到晚上8時將會在黃龍德會計師事務所監督下進行大抽獎，晚上10時將會公布所有得獎結果。中大獎的10名幸福兒不需要在24小時內登記，而且所有得獎者都會收到電郵通知。

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