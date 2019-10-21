靠抽獎年賺72萬港元　電器、私家車都抽得中　日靚媽親授得獎秘訣

中獎除了靠運氣，其實努力亦是重要的原因？最近日本有位媽媽兼主婦變得聲名大噪，原來她於一年內竟靠抽獎賺得近1000萬日圓（約72萬港元），全屋家電、日用品等亦幾乎是靠中獎免費得來。有網民大讚媽媽是「幸運女王」，她亦解釋其實中獎並非難事，又大方分享自己一直以來的秘訣，震驚不少網民。

來自愛知縣安城市的34歲媽媽兼家庭主婦－平山佳苗，於一年內竟靠抽獎賺得近1000萬日圓（約72萬港元），全屋家電、日用品等亦幾乎是靠中獎免費得來。（YouTube片段截圖）

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日本電視節目《讓你幸福～女王教你鑑別技巧》（幸せにしてあげるわよ～女王が教える目利きワザ～）於今月訪問了一位來自愛知縣安城市的34歲媽媽兼家庭主婦－平山佳苗。她育有3名子女，又透露自己於每年能中獎約400至500次，平均一日能中獎1.5次，運氣高到令人震驚。

數到最具價值的就是有次抽獎得到全日本唯一中獎名額，價值29萬港元的紅色私家車。（YouTube片段截圖）

平山佳苗續稱，家中的玩具、食品、日用品，甚至家電，幾乎大部份亦是因中獎而免費得來，而數到最具價值的就是有次抽獎得到全日本唯一中獎名額，價值29萬港元的紅色私家車。

她解釋要中獎不單靠運氣，其實自己背後亦有付出不少，她更公開當中數個小秘訣，聲稱人人都可以做到，而且可以增加自己的中獎機會。

1. 利用空閒時間處理及報名抽獎

原來平山佳苗只要等小朋友上學以後，她便會著手處理所有抽獎的事情。她每天並會花2小時報名參加網上抽獎活動，再花1小時填寫各大商店提供的抽獎卷，一天即可以參加200次抽獎。

除此之外，原來當地不少商戶會依參加抽獎者的個人社交媒體帳戶當作中獎的基準，平山佳苗為了加深商戶對她的印象，她更會當上攝影師讓小朋友與獎品合照，並放上社交媒體，希望增加中獎機會。

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2. 臨近截止日才報名

平山佳苗表示，根據過往經驗，其實愈遲參加抽獎的人往往愈易中獎，這是因為主辦商容易看見排在最頂端的參加者資訊，所以於截止日前數小時報名亦會大大增加中獎機會。

3. 把握聖誕、新年等黃金機會

她解釋這些節日的特別抽獎幾乎以豪華級見稱，加上不少人在這段時間亦比較忙碌，參加抽獎的人自然會減少，當競爭對手減少，自然提高中獎率。

不少網民詫異原來平山太太對抽獎的心得非常深入，又指她「幸運女王」的稱號果然不是浪得虛名。但亦有網民稱這樣公開個人資料感覺不安全，因為無法得知商戶收集資料後會否有其他用途，又勸喻其他人在交出個人資料時要千萬小心。

（綜合）