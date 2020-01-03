淘寶賣家好鬼癲　恐怖推銷谷人買　網民：想我買定想我驚？

一般店家最想做成生意，有人用優惠吸客，有人自賣自誇，甚至出動造假評價，但斷估不到有淘寶賣家，竟然玩恐怖營銷，令網民忍不住驚叫：「想我買定想我驚呀！」

【淘寶店騎呢推銷】1.有買家推銷睫毛增長液，模特兒的睫毛卻長得太離譜。 （網頁截圖）

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不少香港人愛淘寶，貪咩都有而且價錢不貴，fb專頁「淘寶開心share」更是資深買家集中地，惟近日接連有網民分享店家照片令他們嚇一跳的產品。

其中有網民分享一款睫毛液，當中廣告照用字正常，「一瓶見效」、「濃密卷翹」等，但照片中的模特兒卻極驚嚇，其眼睫毛竟然長到落下巴，驟眼看猶如厲鬼一般。

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另有網民發現有雙眼皮膠水的買家，力銷其產品可黏出超自然雙眼皮，惟沒想到的是，照片中模特兒眼皮上，竟「P圖」修出5層雙眼皮，雙眼皮更高到掂到條眉，極不合常理。

還有網民發現一個美白去斑產品，囂張寫明「跪求差評」以示買家的滿意程度，惟照片中模特兒拉下的面膜，處處黑點極其誇張，假得來畫面極核突，令網民齊齊叫恐怖。