【一屍十命】漁民捕獲巨型懷孕公牛鯊　剖腹與9魚胎興奮合照捱轟

近年保育意識興起，不少人都選擇只食用以人道及不破壞生態方式以捕獲的海鮮及肉類，惟捕獵文化於某些地方仍然盛行。澳洲有年輕漁民早前捕獲一條巨型懷孕公牛鯊，剖開魚肚後竟發現9條鯊魚胎兒，其後更與「戰利品」興奮合照並上載至網絡，惹起網民正反兩極意見。

4名澳洲年輕漁民早前捕獲一條巨型懷孕公牛鯊，其後剖開魚肚與9條鯊魚胎兒合照，引起網民激烈討論。（fb「garry arndell」圖片）

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4名澳洲年輕漁民早前於新南威爾斯州北部麥格理港（Port Macquarie）以西約50公里外的黑斯廷斯河（Hastings River）捕獲一條巨型公牛鯊。該種鯊魚可長達2.5米及重達130公斤，通常於澳洲東及北面海域以及西澳部分地區出現，與白鯊及虎鯊同被稱為世上三大最致命的鯊魚。

4名漁民剖開公牛鯊的腹部即見到9條發育大致完成的幼鯊，隨即將牠們取出放於地面，當時牠們已胎死腹中。（fb「garry arndell」圖片）

4人將捕獲的鯊魚吊起，發現她正懷孕，剖開魚肚後即見到9條發育大致完成的幼鯊，隨即將牠們取出放於地面，當時牠們已胎死腹中。4名漁民與公牛鯊及其胎兒興奮合照，似是想展示「戰利品」，其後又將相片上載至網上，引起網民正反兩極的意見。

漁民與鯊魚屍體的合照引起網民正反兩極意見，有人怒轟他們做法殘忍，有人則稱讚他們為民除害。（fb「garry arndell」圖片）

有人怒轟漁民做法殘忍，一次捕獵便殺死10條生命，狠批他們的行為只為個人娛樂，於動物棲息的地方大肆殺戮，非常自私，「如果你真的認為牠們那麼可怕，請不要下水，這是牠們的家而不是你的家」。不過亦有網民稱讚漁民殺死了傷害人類的「猛獸」，因黑斯廷斯河是當地人的游泳及滑水熱點，「殺光牠們吧！你不想在河中游泳時遇到那東西」。

（每日郵報）

（01製圖）

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