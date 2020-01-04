內地第一網紅馮提莫近照揭「真實身高」　網民：這是120公分吧？

有內地第一網紅之稱的馮提莫，因為外型可愛，在微博上有過千萬粉絲，不過有不少人則認為她長得相當矮，本尊就多次澄清自己身高不止1.5米。昨日另一名微博主「圈內老頑童」分享一張馮提莫出活動的照片，顯示她只比桌子高一點，令不少網民質疑她身高應該約1.2米左右，事件更因為登上熱搜。 不過馮提莫旋即發帖上載一張兒童度高尺旁的照片，證明自己超過1.5米高，粉絲亦紛紛跑出說矮小女生才可愛，有人看完涉事的爆矮照片指，應該是拍攝者將手機舉得太高，才令她看起來比例奇怪。

微博主圈內老頑童上載一張馮提莫出活動的照片，有人質疑她的身高應該僅1.2米。（「圈內老頑童」微博圖片）

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內地網紅馮提莫的微博粉絲過千萬，平日發帖經常賣可愛，粉絲非常受落，雖然外表甜美，但一直有「天王蓋地虎，提莫一米五，寶塔鎮河妖，提莫長不高」的說法，指從照片估計她身高不到1.4米，但她本人就多次澄清身高超過1.5米。

馮提莫在1個多小時後發貼回應，上載一張兒童度高尺旁的照片。（「馮提莫」微博圖片）

昨日另一名微博主「圈內老頑童」分享一張照片，是馮提莫出席活動的照片，只見她背對鏡頭，雙腳要撐高去碰桌子上的竹籠，整個人只比桌子高一個頭，上身長過下身。拍攝者還拍到了她的正面，確認是馮提莫本尊。博主笑稱平日從每張照片都可以發現，馮提莫的鞋子不是高跟就是有內增高的，還「轉述」網民看法，馮提莫肯定沒有1.5米。有網民看完照片後笑言：「拍的這是120公分吧。」

馮提莫上載照片回應事件。（「馮提莫」微博圖片）

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然而很快有人抱不平，為什麼要攻擊長得矮的女生，「世上誰不想長高？」而馮提莫身高話題還登上了微博熱搜。馮提莫本尊在1個多小時立馬上載照片回應，顯示她在一個兒童度高尺旁站着，示意自己高出1.5米，惟相片沒有拍攝下半身，語調輕鬆寫道「神馬？（什麼）這都上熱搜？寶塔鎮河妖，我也想長高啊」。

粉絲見到馮提莫回帖後紛紛上載一些她的照片，證明她有1.5米高，不過很多留言都認為她因為矮小才可愛，「小巧玲瓏才可愛」、「提莫提莫，多吃點蘑菇，快快長高吧」，還群起安慰她起來。雖然她的真實身高仍然是個謎，但有網民指出，照片的比例有點奇怪，而相片中有大批人用手機拍照，拍攝者可能將手機舉得太高才會拍出女生上身比下身長，明顯腳短的情況。

（微博）