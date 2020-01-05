地鐵最愛坐咩位？　一個問題掀美國網民激辯　紐約人專揀呢兩個位

大部分人出行靠公共交通工具，並且心中都有一個「專屬座位」。近日一名美國網民在Twitter上傳地鐵車廂照片，詢問紐約市民搭地鐵時最愛坐哪個座位，結果引來網民議論紛紛，就連當地政客也加入討論。有傳媒就此舉網上投票，最終靠近車門和靠窗的座位跑出，各佔總得票約三成半。

有網民在Twitter上傳地鐵車廂照，詢問紐約市民搭地鐵時最愛坐哪個座位。（「gplatinum_」Twitter圖片）

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20歲網民包蒂斯塔（Gabriel Bautista）元旦日在Twitter發布一張紐約地鐵座位相，當中與走道平行的3個座位標示着數字1至3（1為靠車門），而另外兩個垂直於走道的座位則為4（靠窗）和5（靠走道）。他同時在帖文發問：「所有的紐約市民，這裏哪一個座位最好？」

帖文在短短3天便有約2300人轉發，其中大部分留言都選4號，認為靠窗可以看風景，並且較有安全感，「坐4號可感到受3號和5號的保護」、「如果要睡覺一定是4號」。有網民則分析不同座位上可能遇到的事，包括1號會不停被其他人和單車撞到、3號與5號會互相踢到等；另有人以車程長短區分，表示長途車會坐4號，短程則揀1號。

大部分網民都選出4號，認為靠窗可以看風景，並且較有安全感；但靠近車門的1號也是不少人的首選。（「ActionKid」YouTube影片截圖）

不過，根據哥倫比亞廣播公司（CBS）的網上投票結果，4號和1號分別得票34.6%和36.3%，兩者叮噹馬頭。除了網民反應熱烈，連參選美國民主黨總統初選的紐約前市長彭博（Michael Bloomberg），以及紐約市議員約翰遜（Corey Johnson）亦有回覆；彭博上傳一張自己站着看報紙的照片，表示他在車廂都是站着，約翰遜則稱其順序是「1、4、3、5、2」。

一個簡單問題掀起激辯，提問者包蒂斯塔受訪時也坦言，當天搭地鐵時剛好車廂沒有人，才突發奇想拍照和在Twitter提問，想不到網上輿論如此熱烈。

（CBS、Twitter）

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