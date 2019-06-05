不滿地鐵座位「被搶」　紐約大媽狂鬧亞裔婦：妳玩我女兒

美國紐約地鐵車廂去年一段疑因爭座位引致衝突的影片，近日再上載到twitter後又被瘋傳，片中一名亞裔中年婦被指無視兩名早已坐下的女童，強行擠進「二人座」，引起女童媽媽極度不滿，除了惡言相向，更憤而將中年婦推到地上。

當時車廂內其他乘客未有太理會二人的衝突，一直冷眼旁觀，女童的媽媽則不斷以粗言穢語大罵亞裔婦，「你玩我的小孩，如果那是你的孩子，你可以接受嗎？」，亞裔婦然後回敬「注意妳的說話」。

豈料這句話令憤怒媽火上加油，大叫「注意個屁，在我踢你之前，快點離開座位」，並叫兩名女兒幫忙趕走亞裔婦，見女兒不夠力，憤怒媽出手嘗試將對方拉走，「別玩我的女兒，你不會說英文嗎？找人告訴她做錯了，她把我的小孩從座位趕走。這不是你的國家，歡迎來到美國，歡迎來布魯克林（Brooklyn）」。但也有人指出，當日憤怒媽是不滿女兒的座位被一名男子強行佔去一半，而男子其後卻讓座給一旁的亞裔婦。

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面對連番辱罵，亞裔婦指對方瘋了；憤怒媽其後站起來作勢向亞裔婦吐口水，甚至出手把她推到地上，有乘客見狀上前攙扶亞裔婦。後來憤怒媽注意到有鏡頭對準她，又再破口大罵，叫對方不要再拍。

網民看法不一，有人指憤怒媽動口又動手的行為要不得，「那名孩子真可憐，竟然有如此憤怒的『爸爸』」、「紐約地鐵日常當真與眾不同」；支持憤怒媽的留言謂「如果她（中年婦）真的搶了她孩子的座位，我不認為（憤怒媽）有錯」、「如果你真的推別人的孩子，那你就要有準備對方會發怒」。