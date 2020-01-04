【暗黑料理】台妻愛心蒸蛋最後失敗凹陷發黑　網民創意聯想超爆笑

不少女士成為人妻後會學煮幾道小菜傍身，最近一名台男於facebook上載相片，表示妻子製作了一道愛心蒸蛋，但越簡單的料理就越考功夫，結果樓主發現心目中的蒸滑蛋與眼前成品有天淵之別，連網民也笑稱以為那是烤餅乾：「真的第一次見這樣的蒸蛋」。

【暗黑料理】一台男於facebook上載相片，表示妻子製作了一道愛心蒸蛋，但越簡單的料理就越考功夫，結果樓主發現製成品極似西餐廳常吃到的酥皮濃湯。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該男網民於fb群組「爆廢公社」上載相片，表示妻子最近學懂蒸蛋，更特意為自己炮製一道愛心蒸蛋。然而樓主發現，眼前的製成品與腦海中的認知有很大出入。

相中可見，妻子似乎蒸過火又落多了豉油，盛在碗內的蒸蛋表面皺皮又滿布凹凸凹的小洞，活像月球表面，中間有蔥花的部分更完全陷了下去，而且蒸蛋整體呈深啡色，令人很難聯想到是蒸蛋，反而更像失敗了的酥皮湯。樓主亦笑似西餐廳常甩皮的酥皮濃湯，他更稱：「覺得被逗樂了。」

帖文引起不少網民熱議，他們直言又是新一道暗黑料理，更充滿想像力的網民更表示好像其他食物，「是烤布蕾吧」、「蛋塔嗎」、「好鹹的感覺」、「也很像桃酥耶」、「烤餅乾是吧」、「沒有發起來的發糕」、「韓式蒸蛋嗎」。更有網民笑言：「要做成這樣，跪求食譜」、「我以為我看到了牛肚」。

（fb群組「爆廢公社」）

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