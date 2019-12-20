【暗黑料理】家姐失手煎三文魚柳變熔岩黑炭　網民笑稱好似「佢」

不少女士學習做賢妻良母，都會下廚做喜愛的菜式。不過最近有日本網民於Twitter分享相片，表示親姐姐一時失手煮出暗黑料理版的煎三文魚柳，相中可見全條三文魚柳變成焦黑色，但同時見到橙紅色的肉，猶如一塊熔岩黑炭，非常詭異。

【暗黑料理】最近有日本網民於Twitter分享相片，表示親姐姐一時失手煮出暗黑料理版的煎三文魚柳。（saltdsalt0@Twitter圖片）

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該網民近日於Twitter上載相片，稱姐姐在家中大顯身手煎三文魚柳，詎料最後煎得像黑炭一樣，但內裏的肉依然是橙紅色，不少網民即笑言想起生氣的哥斯拉出絕招的一刻，全身由黑變紅再噴射熔岩，非常爆笑。他們更稱下次要叫樓主阻止家姐再進廚房，否則後果不堪設想。

不少網民即笑言想起生氣的哥斯拉出絕招的一刻，全身由黑變紅再噴射熔岩，非常爆笑。（網上圖片）

樓主後來解釋，其實姐姐的確是位「入得廚房，出得廳堂」之人，平常亦能煮出不少色香味俱全的佳餚，只是今次一時失手把三文魚柳煎焦了。

有網民更改圖嘲諷姐姐今次的作品。（acrobunch@Twitter圖片）

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網民其後不斷改圖回應樓主的解釋，大部份都是奇形怪狀的異獸，他們笑指對姐姐今次的作品絕對是一世難忘，「像熔岩的三文魚柳還是第一次見」、「姐姐很厲害啊，哥斯拉也能變晚餐了」、「望着這塊燒焦黑的東西忍不住笑了」。

（Twitter）

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