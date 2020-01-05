成績差都有獎勵？　重慶火鍋店老闆設學渣獎學金　原因竟然係…

為了鼓勵成績優良的學生，不少學校都設有獎學金，但重慶一間火鍋店的老闆竟反其道而行，為「學渣」們設立獎學金，稱只要不合格的科目比上一學期少一半，便可獲得1000元人民幣現金（約1116港元），引起不少網民熱議，更有逾百名學生到店舖登記。

重慶一間火鍋店早前於店面放置海報，為「學渣」們設立獎學金，引起不少網民熱議。（微博圖片）

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於重慶大學城開設火鍋店的李江上月尾於店面設立海報，稱要為「學渣」設立獎學金。他自掏腰包準備了10萬人民幣（約11萬港元），提供100個名額，稱只要學生們不合格的科目比上學期少於一半便符合申請資格。

消息一出即引來學生們熱烈討論，不少人質疑「學渣獎學金」是火鍋店的另類宣傳，笑言獲得的100元可能是店舖現金劵：「最後給個總額1000元的現金券，再來個滿100可用一張的套路？」

火鍋店老闆李江稱，過往讀書時也曾是別人眼中的「典型的學渣」，期望獎學金能讓「學渣」們看到希望，被更多人認同他們的努力。（微博影片截圖）

雖然有人懷疑，亦有大批從未嚐過獎學金滋味的學生到店面了解及申請，李江受訪時亦強調，「學渣獎學金」絕非另類營銷，學生申請時需出示學生證及學校成績證明，而發放的1000元亦將會是現金。為了保持公正，他更向重慶公證處為活動申請公證監督。

究竟為什麼李江要為成績差的學生設立獎學金呢？原來現時35歲、貴為10間餐廳老闆的他，過往讀書時也曾是別人眼中的「典型的學渣」，一次獎學金也拿不到，甚至成績差到畢業至今也未領到學位證明，以致找工作時四處碰壁，最終聯同幾位同是「學渣」的同學合資開設火鍋店，開拓出另一番事業。

李江指，一直認為學渣才是應該獲得獎學金的人，「就是應發給那些努力學習並取得進步的同學」，期望能讓「學渣」們看到希望，被更多人認同他們的努力，同時提醒他們不要重蹈覆轍，「成績好壞不是最重要的，關鍵是你沒有放棄努力，這一點很重要」。

獎學金推出僅個多星期，協助申請的火鍋店員工稱，已有逾100名學生填表申請，其中一人上學期有8科不合格，是至今最多「肥佬」科目的一位。其中一名到場申請獎學金的學生稱，自己一直是邊緣學渣，每學期都至少「肥」一至兩科，認為如有1000元的現金作鼓勵，下學期將會更努力。

（綜合）