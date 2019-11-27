母親不幸難產離世　大馬女童發奮讀書　跪墳前流淚讀成績感動萬人

子欲養而親不在或許是世上最令人遺憾的事，馬來西亞一名女童兩年前不幸喪母，仍然就讀小學的她未有因而自暴自棄，反而更加努力讀書，早前於公開考試取得好成績，即急不及待趕到母親墳前，跪下宣讀成績，似是要以成績安慰母親在天之靈。女童的外婆被孫女孝心感動，將動人一幕拍下並分享，觸動逾萬網民。

小六女生阿奇拉取得成績單後，直奔母親墳前，流着淚大聲讀出每科的成績。（fb「Aishah Mat Akat」圖片）

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馬來西亞媒體報道，小六女生阿奇拉（Aqilah）的母親兩年前分娩第三胎時不幸難產離世，自此她與兩名弟妹便跟隨外公及外婆生活。母親離世的巨大打擊沒有令阿奇拉一蹶不振，她反而更加努力讀書，每周風雨不改準時到墳前拜祭母親。

阿奇拉的外婆形容，孫女遺傳了女兒的性格，是個開朗又有負責感的女生，「她說每次到墳墓時都會感到母親的同在」。早前阿奇拉完成了馬來西亞小學六年級統一鑑定考試（UPSR），放榜後她首先做的並非查看成績，而是直奔母親墳前，先跪在地上撫摸墓碑，像是告訴媽媽她在身旁，然後再慢慢拆開成績單，流着淚大聲讀出每科的成績。

外婆陪同阿奇拉前往拜祭，看到孫女的舉動大為感動，默默拍下動人一幕，「我只是保持沉默，讓她做需要做的事情。她在常常在墳墓旁祈禱和媽媽說話，你只能聽到她的哭泣聲」。外婆事後將孫女讀成績的相片上載至facebook，並發文表示：「你在外婆身邊很出色，將來還有很長的路要走。如果媽媽現在仍在你身邊，她也會為你感到驕傲。繼續奮鬥，你是一個堅定的好孩子，我期待你成功的一天。」

外婆事後又說，早於放榜前已知道阿奇拉考獲好成績，不過對孫女連成績也不看便直奔墳前亦感到驚訝。她又稱孫女曾要求她陪同領取成績，「她說：『外婆，請來學校代替媽媽。如果您不跟我一起去，我的朋友會有媽媽陪伴，但我卻沒有媽媽陪。』」。

（馬來郵報）