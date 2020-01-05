台南墾丁自由行旅客大減　民宿旅館劈價救市　出血推二折限量優惠

南台灣度假勝地屏東墾丁，旅宿業去年創下近10多年來年營業額新低， 去年前3季喜見回溫，8月卻遇到大陸暫停陸客來台自由行，國旅秋冬獎勵補助雖延至今年1月，但業者發現難補回失去的陸客缺口，繼3個月前祭出平日限量下殺二五折的破盤價，為衝高農曆春節連假前的淡季市場，再推出下殺二折的限量優惠，民宿甚至打出零元住宿廣告；旅宿業形容這波空前的降價大戰，都快殺到見骨了。

屏東墾丁地區飯店3個月前祭出平日限量下殺二五折的破盤價，為衝高農曆春節連假前的淡季市場，再推出下殺二折的限量優惠，民宿甚至打出零元住宿廣告。（墾丁凱撒飯店官網圖片）

墾丁福華飯店去年底在官網的「線上旅展」推出3900住宿券，平日入住一晚價值9790的豪華雙床房，現省5890元；1月是墾丁福華度假飯店周年慶，再推出2020元加一成含2客早餐，搭配擴大國旅秋冬遊補助方案，平均每人每晚只要611元，即可入住8900元的豪華雙床房；周年慶住宿期間為1月1日至1月16日，飯店官網可預訂，每日限量供應10間。

墾丁凱撒飯店去年底在線上旅展獨家限量販售「冬藏凱撒三天兩夜平日住券」，雙人入住含早每晚只要3300元起，最低下殺25折，歷年熱銷「景觀客房住宿券」雙人入住含早每晚4500元；「12月凱撒國民日」又推出雙人、四人平日入住景觀客房（不含早）每晚2020元，配合延長至1月底的秋冬旅遊補助再享1000元折扣，官網訂房加購高鐵聯票可享7折優惠，引發搶訂熱。

屏東墾丁地區飯店3個月前祭出平日限量下殺二五折的破盤價，為衝高農曆春節連假前的淡季市場，再推出下殺二折的限量優惠，民宿甚至打出零元住宿廣告。（墾丁凱撒飯店官網圖片）

統一墾丁度假村配合秋冬補助延長至1月底，推出「官網補助限定一泊一食」住房專案，平日入住每人只要950元，兩人入住豪華雙人房，四人同行可免費升等海洋房主題四人房，還加贈最新室外設施沙灘滑索；不少民宿業者直接打出搭配秋冬補助、零元住宿廣告，吳姓業者說，沒了自由行陸客，農曆年前的淡季比過去更淡，現在假日都打出平日價了，與其讓客房空著，不如降價帶點收入。

「墾丁這波房價大戰，競相推出破盤價，前所未見，堪稱空前！」墾丁一家五星飯店主管說，飯店主力客層是國旅，但年底少了占一成的陸客市場，第4季少收千萬跑不掉，使用國旅秋冬補助的房客，有八成原本就規畫來玩，因國旅補助誘因來的約二成，難彌補失去的陸客市場；這次因應陸客消失掀起的旅宿店降價大戰，優惠堪稱歷年之最，各家會私下比價，一有人推出2020元的破盤價，自會有人跟進，但要注意是限量。

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