【旅行安全】陸客、台男墾丁潛水失蹤　海巡持續搜救

台灣屏東縣的墾丁一直是潛水客鐘愛的旅行目的地，但海邊活動每一刻也存在安全隱患。當地昨天（2日）就發生1名大陸籍自由行旅客、1名台灣籍男子潛水時失蹤的意外，目前海巡仍在持續搜救中。有旅行社正協助失蹤陸客的母親辦理入台手續。

1名大陸籍遊客、1名台灣籍男子在墾丁潛水時失蹤，海巡仍在持續搜救中。（網上圖片）

據悉，44歲楊姓教練在恆春地區開設潛水站，2日早上帶着28歲邱姓大陸遊客、64歲黃姓台灣遊客，租船到屏東縣墾丁貓鼻頭前方海域潛水，預定潛水45分鐘。然而3人未按約定時間浮出水面，船長搜尋未果後向海巡署求援。

海巡署、屏東縣消防局等11時20分接報後，出動大批搜救人員及水上電單車、橡皮艇等救人，惟到下午5時仍未有所發現，由於天色逐漸昏暗，救援人員加緊腳步搜救。楊姓潛水教練當晚被尋獲，他除頭暈外人平安無礙，表示自己浮上海面時發現已與船有段距離，當時洋流很強，他試圖朝着船游去，但距離卻愈來愈遠，當時兩名客人也被洋流沖散。

「天色愈來愈暗，一個人漂流在大海上，很害怕。」楊說，他發現漁民的膠筏後，亮起手電筒向其揮舞以引起注意，所幸獲救。不過，2名遊客目前仍然下落不明，海巡把握72小時的黃金救援期，今天上午持續派巡防艇往台東方向搜救。

當地潛水同業：「天氣絕佳」 對意外感不解

墾丁潛水同業對潛水失蹤消息感到驚訝，認為楊是經驗豐富的資深潛水教練，2日墾丁海域近海沒有風浪，是絕佳的船潛天氣，即使遇到不可測的海底洋流都有因應之道，不解為何發生意外。

據指出，邱姓陸客有初級潛水證，趁大陸10.1「黃金周」長假到墾丁潛水。邱的友人不斷說，希望一切平安。

海巡署第八巡防區指揮部表示，近期天候受西南氣流影響，風浪極不穩定，提醒民眾如欲從事水域遊憩活動應審慎評估天候、海象及活動範圍安全性，避免憾事發生。

（綜合報道）