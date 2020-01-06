【附清洗教學】驚嚇！一棵西蘭花挑出35條蟲　網民：不敢再吃 ！

長輩常說有菜蟲代表蔬菜沒農藥，可以放心食用，但如果一次過發現30多條菜蟲又點算？台灣日前有網民在清洗西蘭花時，竟然挑出多達35條菜蟲，數量多到可以砌成「好多虫」3個中文字，讓她大吃一驚，不少網民亦嚇到表示「不敢再吃」。帖文引來同路人稱有類似經驗，「便當的花椰菜（即西蘭花），我都閉着眼睛吃」。有專家教路，清洗西蘭花時只需加入一種調味料，便會引到幼蟲爬出來，可以一網打盡。

一名台女日前清洗西蘭花時，驚見內藏至少35條菜蟲，數量多到可以砌成「好多虫」3個中文字。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該網民日前在facebook群組「爆廢公社」發文，指清洗西蘭花時發現大量幼蟲，從她上載的照片所見，有3小件切開的西蘭花，前面至少35條菜蟲，數量多到讓樓主砌成「好多虫」3個字，而且條條相當肥美，相當誇張。

照片吸引逾萬人讚好，不少人表示這就是他們不敢再食西蘭花的原因，「便當的花椰菜，我都閉着眼睛吃」，亦人「勇者」笑言直接吃下去就可以。

（fb群組「爆廢公社」）

2招教你洗走菜蟲：

有網民曾分享清洗西蘭花時見到巨型菜蟲。（fb群組「今晚煮乜好」圖片）