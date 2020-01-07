【豬隊友】陪老婆產檢被問受孕時間　老公超尷尬回應惹醫護爆笑

知道太太有喜，準備為人父當然非常高興，但小心開心到亂說話！台灣一名準媽媽日前分享懷孕趣事，指有天老公陪她去看婦產科，醫生證實有喜並詢問他們：「知道是什麼時候受孕嗎？」老公這時搶着作答，並回覆了令人超尷尬又無厘頭的答案，她惟有急忙將其豬隊友拉出去。

準備做人父當然非常高興，但小心做咗豬隊友！（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名剛懷孕的準媽媽在facebook群組「爆怨公社」發文，分享一次讓老公陪同去看婦產科醫生的經歷。她見醫生時詢問預產期約是什麼時候，醫生則反問他們何時受孕，她還未來得及回答，老公就接連兩次搶着講出超尷尬答案，樓主最後只得拉着老公離開，更在診症室外聽到護士和醫生大笑。

↓↓↓ 尷尬對話全過程 ↓↓↓

帖文引起熱議，網民都爆笑稱「這老公太可愛了」、「老實型老公」，又指「再不趕出去，受孕地點都要講出來了」，有人則體諒樓主老公，「真的有男人知道自己哪一發讓老婆懷孕的嗎？」。

同場加映：【丈夫結婚前後對比】（01製圖）

+ 3 + 2