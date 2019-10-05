老公係豬隊友　幫女兒穿工人褲前後調轉　台媽崩潰：翻一百個白眼

這就是傳說中的豬隊友！日前一名台媽在facebook發文抱怨，指有日忙於在廚房洗碗，便請丈夫為女兒穿衣服，詎料對方竟「嗌晒救命」不知從何入手，最後女兒一身具創意的打扮，令台媽不禁「反（翻）白眼反（翻）到後腦」。不過爸爸的做法卻引來不少網民大讚，笑指他才是時裝達人，更有人稱爸爸有可能特地穿錯，「這樣以後就不用幫忙穿了」。

一名台媽抱怨老公是豬隊友，竟將女兒的吊帶褲前後調轉穿。（fb群組「爆怨公社」圖片）

台媽無奈表示翻了一百個白眼。（fb群組「爆怨公社」截圖）

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該台媽日前在facebook群組「爆怨公社」發文，表示當時正在廚房洗碗，聽到丈夫大叫「這吊帶褲怎麼穿？」台媽聽罷非常無奈，翻了白眼說「吊帶褲能怎麼穿？跟大人一樣啊」，結果一踏出來，便看到女兒一身創意打扮，令她不禁慨嘆：「有人看過吊帶褲這樣穿的嗎？」

從她上載的照片所見，台爸將女兒的粉紅色工人褲前後調轉，正面一個大V字，可憐的小女兒還懵然不知，傻傻的瞪大眼，非常可愛。

照片引起不少網民熱議，紛紛力撐爸爸創意十足，「其實蠻可愛的」、 「可愛的小孩怎麼穿都可愛」、「毫無違和感」，有網民則指爸爸已盡力，「有穿上就算ok啦」，另有人認為爸爸一定是故意亂穿，「這樣以後就不用幫忙穿了」。

（fb群組「爆怨公社」）