整容72次仲未滿意　「真人版Ken」秘密變性：我內心一直是Barbie

不少人聞「整容」色變，亦有人視之為「貪靚」的一種，被稱為「真人版Ken」的巴西男艾維斯（Rodrigo Alves）多年來豪花逾500萬港元進行72次整容而為人所知，更不惜飲曱甴奶及塞氣球到胃部減肥以保持心中的完美外表。不過早前他公開近況，竟宣布3個月前已開始變性，坦白「內心一直覺得自己是Barbie」。

被稱為「真人版Ken」的巴西男艾維斯宣布3個月前已開始變性，更稱從小已希望作女性化打扮。（ig「rodrigoalvesuk 」圖片）

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36歲巴西男子艾維斯（Rodrigo Alves）因多次的整容經歷及其「要靚唔要命」的極端減肥方法而為人所知，過去6年來，他曾豪花超過500萬港元整容72次，包括隆鼻、填充肌肉、切除4根肋骨等等，又不惜於胃部置入氣球以增加飽肚感，亦會飲曱甴奶、吸脂及填充假肌肉以保持身形。

久未露面的艾維斯早前終於更新個人instagram，宣布早於3個月前已秘密開始變性，坦言：「人們因我像Ken而認識我，但我內心一直覺得自己是Barbie。」他說現時身份是一名跨性別人士，早前已注射荷爾蒙藥物豐臀及豐胸至「D cup」，並計劃明年進行隆胸、整容及性別重置手術。

巴西男艾維斯被稱為「真人版Ken」，多年來不惜毫花逾500萬港元，進行72次整容手術，甚至飲曱甴奶及塞氣球到胃部減肥。（Rodrigo Alves IG圖片）

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艾維斯現時已改名，由Rodrigo變成Roddy，並於IG刪去所有男性外表的舊照，改為上載女性化打扮的照片。他形容現時的身體「與我的心神吻合」，直指：「我喜歡變性後的一切，如去漂亮的髮廊、美甲、修眉和修睫毛、買裙子和高跟鞋以及穿性感內衣。」

Roddy說，小時候已經會偷偷穿媽媽的裙，亦較喜歡玩女孩子的玩具，「我覺得自己是個小女孩，但我不知道變性是什麼意思」。他又透露讀書時曾被指太女性化及瘦弱而遭到欺凌，長大後他為了外貌而瘋狂整容，可是卻沒有得到滿足感，獨處時亦偶爾想作女性打扮。

直至2018年一次拍攝被要求穿女裝，他感到猶如「覺醒」，後來被診斷患有「性別認同障礙」（Gender Identity Disorder），便開始接受藥物治療及決定變性。Roddy直言，現時感覺就像重生，認為當初應早些決定變性，而不是花費數百萬去整容。

Roddy說，身邊的人對其變性的決定反應正面，「很多男性問我何時可約會」。他希望其經歷能鼓勵別人，以自己喜歡的方式生活，認為人們不應被強迫認同自己為某一性別，亦應能以不被標籤及性別刻板的方式表達自己，「我成為女性是上帝的心意，我覺得衪想以我的經歷教導人們關於跨性別的事」。

（每日郵報）

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