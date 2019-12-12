爆肌健美男與性愛娃娃閃婚　IG狂po癡纏放閃照　仲帶佢整容

不同人有不同需求，愈來愈多人視性愛娃娃為心靈伴侶。一名來自哈薩克的健美先生與性愛娃娃女友「相戀」8個月後，決定與對方拉埋天窗。雖然婚期未公布，但男方一直在社交平台大曬恩愛，除了燭光晚餐、周遊列國等必定拍拖行程，他甚至因為女友早前心情低落，帶她到高級診所豪裝「整容」，更為她開設instagram帳戶談情，至今已吸引數以萬計的人好奇追看。

哈薩克健身先生托洛奇科（Yuri Tolochko）在與性愛娃娃女友相戀8個月後決定閃婚。（margo_party Ig圖片）

+ 23 + 22 + 21

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

健美先生托洛奇科（Yuri Tolochko）在ig分享與女友瑪歌（Margo）的愛情故事，托洛奇科聲稱在一間酒吧邂逅瑪歌，當時她被男子騷擾，托洛奇科英雄救美替她解圍，兩人漸漸走近，托洛奇科8個月前開始視瑪格為「女友」，他還特意為女方開設Instagram帳戶，記錄兩人日常生活，至今已有超過6.3萬人追蹤。

托洛奇科在網上高調大曬與瑪格的戀情，不時分享到餐廳撐枱腳、旅行等甜蜜拍拖照，最近更登上俄羅斯電視節目，強調這段戀人關係並非開玩笑，又指女友不能自己走路，不會煮飯卻非常「識食」，更列出她最愛的喬治亞菜式，認為瑪格內裏有一顆溫柔的靈魂。

性愛娃娃愈來愈有市場，有廠商更推出科幻電影《阿凡達》女主角版本↓↓↓

面對外界的嘲諷，托洛奇科表示瑪格曾因此心情低落，「當我向全世界展示她的照片時，我們受到很多批評」，故決定帶她到高級整形診所整容。他續稱，「（整容後）她改變了很多，一開初的確很難接受，但我後來適應了」，強調瑪格是在一間確實有醫生的診所完成手術。

（紐約郵報）