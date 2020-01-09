【新城市廣場】玻璃圍欄裝鐵幕　網民嘲：放恐龍裝置變侏羅紀公園

反修例風波持續至今半年有多，多個商場曾成為示威衝突場地，當中沙田新城市廣場及九龍塘又一城損毀較為嚴重，樓層玻璃曾被打破。事隔3星期，新城市廣場完成修復工程，在各樓層加裝鐵欄，令人置身籠牢般。新設計引起大批網民熱議，有人形容「好似去Ｘ咗侏羅紀公園睇速龍」，建議商場可加設恐龍模型系列擺設，乘勢變成主題樂園「侏羅紀新城市世界」，獲不少網民認同讚好。

新城市廣場在各層加裝鐵欄，嚴重影響外觀，被網民形容「好似去咗侏羅紀公園睇速龍」。（「HelpNewTownPlaza」專頁圖片）

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上月20日，新城市廣場部分玻璃圍欄被打爆，事後商場在修復過程中加強保安，防止玻璃再被人打碎，在各層加裝鐵欄，玻璃被鐵幕重重包圍，令新城市變成冷冰冰的「鋼鐵商場」，令人置身籠牢般。

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惟新設計遭大批網民恥笑，表示原本的高級商場，「一下子降晒grade」，又形容「好似去Ｘ咗侏羅紀公園睇速龍」、「通埋電就perfect」、「小心有速龍」，亦有人指商場人流大跌，可考慮「抽自己水」，在商場加設恐龍模型系列擺設，變成主題樂園「侏羅紀新城市世界」，建議獲不少網民認同讚好，「到時應該好多珍禽異獸睇，包括速龍」。另有網民建議可將鐵欄變成「連儂鎖」。

另外，九龍塘又一城在去年11月曾被示威者破壞，至今一直暫停營業，而商場的修復工作接近完成，惟之前被打破的玻璃圍欄已換成白色鐵欄，被網民笑指似舊式公屋。