【沙田遊行】新城市詢問處變連儂牆　市民自發為借用文具付款

周日（14日）沙田區遊行過後，示威者與警方於新城市廣場爆發激烈衝突，昨晚（15日）有市民包圍新城市廣場詢問處，要求交代為何大批警員當晚會於商場驅散示威者、威嚇市民，不顧市民安全。詢問處更變身連儂牆，因不少市民借用詢問處文具在便利貼上寫意見，及後紛紛留下金錢，以支付借用文具的費用，被網民大讚「沙田友好高質！」。

有市民使用完文具後放低現金。(余俊亮攝)

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逾千名市民昨日一度包圍新城市廣場詢問處，要求新鴻基地產回應警員進入商場事件，又紛紛填寫意見表投訴，甚至在詢問處後方的柱身貼上大量便利貼，變成「連儂廣場」。有市民借用詢問處文具後自發留下金錢，並用A4紙寫下「我們不是暴徒，亦不是賊仔，文具付款處」。從照片可見，留下的金錢至少有幾百元。

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Facebook專頁「萬人齊撐！！！快發牌比香港電視！！！」亦有上載照片，引來大量網民紛紛轉發，有人大讚有公德心，「場面同高質行為令人感動」、「完全自發的表現」，又指「沙田友做到嘢喎！」。