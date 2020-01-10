【哈里梅根淡出】查理斯威廉10分鐘前才知　女王下令速尋解決方案

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）周三（8日）突透過社交網Instagram宣佈，將卸下王室「高級」成員身份，隨即引起極大關注；有報道稱，英女王已指示所有王室成員盡快尋找「可行的解決方案」，以化解當前危機。

須於數日內提交方案

英國傳媒引述接近白金漢宮的消息稱，正在桑德靈厄姆（Sandringham）的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），聯同身處蘇格蘭的王儲查理斯（Prince Charles），曾全日透過電話與劍橋公爵威廉王子（Prince William），以及今次事件主角哈里舉行四方會議，希望盡早解決哈里一家人打算卸下王室職務一事；據稱，英女王已下令須於「數日而非數周」內尋求可行的解決方案。

消息人士透露，女王想盡快解決此事，有關討論將從速進行，稍後有可能涉及內閣官員，包括內政大臣彭黛玲（Priti Patel）。由於哈里與梅根打算部份時間留在北美洲生活，因此討論還可能牽扯到外國政府，當中最大機會是美國和加拿大。

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對於哈里及梅根突然公開發出淡出聲明，報道指白金漢宮對此感到晴天霹靂，英女王及其他家庭成員感到「受傷」。據稱，各方早前的討論只屬「初步階段」，但哈里及梅根漠視英女王的指令，周三仍堅決發表公開聲明；據英國傳媒報道，查理斯和威廉都是在聲明發出前10分鐘方知道事件，對此感到震怒，事件隨時觸發一場「王室戰爭」；白金漢宮其後正式發出聲明回應稱，理解兩人欲採取不同方法的決定，並形容這是「複雜問題」，需要時間解決。

蠟像從王室展館移走

另外，英國杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）周四（9日）將哈里及梅根的蠟像從王室展館移走，蠟像館沒有透露兩人的蠟像將被安放到何處，只透露仍會放在舉世聞名的景點中。蠟像館總經理戴維斯（Steve Davies）說：「作為我們最受歡迎及受愛戴的人物，他們當然繼續是倫敦杜莎夫人蠟像館的重要人物。」

凱特續收「生日蛋糕」

雖然哈里和梅根宣佈淡出一事鬧得滿城風雨，但未有影響兩人與凱特的關係，在發出震撼宣言後數小時，兩人於Instagram上留言祝賀38歲的凱特生日快樂，留言還附有生日蛋糕和愛心圖案。有意見認為，這則道賀訊息可能被視為「橄欖枝」，尤其是在威廉對哈里和梅根宣佈淡出的方式感到不滿之際。