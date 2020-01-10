【澳洲火山】助養救樹熊！　鄭伊健原來都領養過「唔X係啩」樹熊

澳洲山火自去年9月開始至今仍未熄滅，有專家估計5億隻野生動物已因山火死亡，一幕幕動物受災的痛心畫面震撼全球，當地領養樹熊的人數飊升。香港人同樣可出力，據澳洲樹熊醫院網頁顯示，助養一隻樹熊只需40至70澳元不等（約213至372港元）， 18隻樹熊可供助養，其中一隻相當熟口熟面，與爆紅網圖「唔X係啩」樹熊極之相似，牠更早於7年前，已被男星鄭伊健助養！

有眼利的網民就發現，在領養樹熊名冊中，其中一隻與咬着尤加利葉的經典樹熊圖非常相似，牠的名字叫Jimmy。（Koala Hospital網頁圖片）

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位於新南威爾斯州的樹熊醫院，目前有18隻樹熊可供大眾助養，其中8隻長期留在醫院內，可讓助養人來探訪，另有8隻則已放回大自然，其餘2隻則是近期山火的倖存者。

有眼利網民發現，領養名冊中其中一隻與咬着尤加利葉的經典樹熊圖非常相似，無論動作和背景都幾乎一樣，該網圖被加上「唔X係啩」字句，一直沿用已成網圖經典，香港網民都稱呼牠為「唔X係掛」樹熊。

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這隻疑似「唔X係啩」樹熊原名為Jimmy，約10年前跟媽媽在馬路上被車撞倒，媽媽傷重不治，牠則昏迷送院，診斷後發現有有腦震盪及嚴重瘀傷，當時身體虛弱，只有760克。不過醫院形容牠是一個堅強寶寶，接受治療後康復得很快，幾星期後體重回復，2010年就送往安全區建立新一個家。

令人意想不到的是，原來鄭伊健2013年已領養過Jimmy，鄭更在微博宣布牠是「鄭氏新成員」，並上載一張領養證明書，當年被有人發現Jimmy的樣子與網絡圖片非常相似。

至於領養詳情，助養人的費用將用於搶救和治療患病或受傷的樹熊，並在可能的情況下，放生牠們回家。另外捐款亦有助保護和擴大他們的棲息地，並收集野生樹熊與疾病，營養和習性有關的資訊。澳洲境內每年領養費用為60澳元（約320港元），海外為70澳元（約372港元），透過電子領養則為40澳元（約213港元）。