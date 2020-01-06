【澳洲山火】5億動物亡釀生態浩劫　民眾極心痛紛領養樹熊救動物

澳洲山火自去年9月開始持續至今，火勢仍未撲熄，多個州份受嚴重影響，有專家更估計5億隻野生動物已因山火死亡，造成生態浩劫。不少網民看到當地情況都表示極心痛，希望出一分力幫助有需要動物，原來自山火發生以來，澳洲人已發起自救國寶行動，以領養樹熊作為親友的聖誕禮物，澳洲世界自然基金會（WWF）表示月捐15澳幣（約81港元），已經可以為一隻受傷樹熊提供繃帶及藥物。

澳洲山火持續多月，無數野生動物受傷或死亡，當地人均減少消費，紛紛改以捐款或領養動物作為聖誕禮物。（ig「friends_of_the_koala」圖片）

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山火發生至今約4個月，火勢不但未有減弱，更有失控趨勢，無數野生動物棲息環境受影響或死亡，更有協助救火的消防員不幸殉職，引來國際關注。看到如「世界末日」的畫面，身處外國的網民除了感到無力及痛心，亦希望出一分力提供協助。

不少澳洲動物救援組織於今次山火發生後，努力拯救受傷及無家可歸的動物，當中包括國寶樹熊及袋鼠，亦有老虎或蝙蝠等不同種類。當地人得知動物遇上重大困難，紛紛以領養受傷動物或捐助相關組織作為送予親友的暖心聖誕禮物，領養樹熊的人數更於聖誕前飊升，其中一間救援樹熊機構的負責人也形容，以救助動物的捐款作為禮物的熱潮「令人難以置信」。

澳洲人以領養樹熊作為親友的聖誕禮物，令領養人數於聖誕前飊升，連救援機構負責人也感到難以置信。（Australian Koala Foundation網頁圖片）

雖然聖誕已過去，當地的救援機構指仍有很多無辜受災的動物正等待救援，呼籲當地人及來自其他國家的人繼續伸出援手。從其中一機構的網頁資料可見，澳洲的樹熊除了受到山火威脅外，也正面對因砍伐樹木而失去棲息環境的危機，過去20年來，當地的樹熊數目已大幅下降了42%，可見拯救行動的急切。

為了吸引人捐款，大部分動物機構均會定期向捐款人報告救援行動進度，亦會提供證書，部分更會送上毛公仔，作為出力保護動物的回報。有救援組織更列出不同樹熊的資料及相片作「個人簡介」，讓公眾選擇捐款予指定樹熊或其整個家庭。

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而澳洲部分藝人或運動員亦以身作則，捐款予相關機構，希望鼓勵國民一同行動，如網球女子單打世界排名第一的澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty）早前宣布，若勝出布里斯班國際賽，將捐出所有獎金；而澳洲影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）則宣布與丈夫Keith Urban捐出 50萬美元（約389萬港元）給消防部門。

（綜合）

如有興趣領養樹熊，可參考：

Australian Koala Foundation: https://www.savethekoala.com/adopt-a-koala

WWF: https://donate.wwf.org.au/adopt/koala#gs.qi29kc

Koala Hospital: https://www.koalahospital.org.au/product-category/adoptions