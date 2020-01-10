【澳洲山火】編織布袋助燒傷骨折動物　港人招手作達人送物資救災

澳洲山火持續逾4個月仍未受控，無情大火焚燒動物家園，學者估計有近5億野生動物葬身火海，或因大火導致棲息地及糧食枯竭而亡，民眾紛紛慷慨捐款盼出一分力。近日有澳洲動物救援組織緊急發起物資募集活動，希望全國「巧手」為受災動物縫製物資，如為小袋鼠製作立體掛袋、為雀鳥製立體鳥巢等，香港一眾手作逹人也在facebook成立「手作救地球」專頁響應，招募編織好手和物流達人，務求有錢出錢、有力出力，協助澳洲動物和救援人員度過難關。

澳洲多地慘受山火摧殘，大批樹熊、袋鼠、蝙蝠和負鼠等動物流離失所。（fb「Safely Kept In Pouch - Joey Wildlife Pouches」圖片）

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澳洲多地慘受山火摧殘，大批受傷樹熊、袋鼠、蝙蝠和負鼠等動物流離失所。動物救援組織「Animal Rescue Craft Guild」、「Animal Rescue Collective」等，緊急呼籲各地民眾編織或縫紉各種物資，例如袋鼠掛袋、人工鳥巢、負鼠或雀鳥盒等，以供正在接受醫療照顧的動物使用。他們又在fb上傳相關物資的製作方法。根據當地組織公布的資料，截至1月7日，樹熊手套和蝙蝠連枕裹布充足，小袋鼠袋包、動物床和立體掛袋則最為短缺。

香港一眾手作逹人在facebook成立「手作救地球」專頁，希望招募更多有心人為澳洲受災動物縫製物資。（「手作救地球」fb圖片）

香港一群有心人最近響應活動，成立「手作救地球」fb專頁，招募在港手作達人協助編織小袋鼠袋包、針織鳥巢和動物衣物，專頁亦上載袋鼠掛袋和小袋鼠袋包的中文版教學紙樣，方便其他人在家按照紙樣製作。不過，專頁也提醒製有心人製作時必須留意材料、做法和尺寸，以免送到澳洲才發現得物無所用。

除了捐款或編織物資外，不會DIY手作的人同樣有用武之地，因專頁同時招募從事國際物流或將赴澳洲的人，負責把物資交到澳洲機構手上，希望不同技能的人可各司其職，齊心在各自崗位上為救災略盡綿力。

大批在澳洲山區棲息的動物受災，以致流離失所或慘被大火燒傷↓↓↓

「手作救地球」發起人回應《香港01》查詢時表示，澳洲現有大量燒傷和骨折的小動物，牠們均需要不同的縫製袋作暫時棲息處，而這種袋子必須手工製作；她與三五知己遂希望透過此fb專頁喚起更多港人關注，並藉此連結布料供應、貯存物資及物流鏈，計劃日後世界各地若再有同類需要，這平台可繼續發揮作用。

她又提醒有意幫忙的手作達人，袋子內層必須是百分百天然物料，亦不能有任何線頭突出；該平台現已暫定2月15日為最後運送日期。

（facebook專頁「手作救地球」）