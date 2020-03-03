日本暴食三姊妹聯誼鯨吞39份鰻魚飯　秒速食完男生嚇到死魚臉

日本有很多大胃王，如果在相睇的時候發現對面的漂亮妹子是超能吃的大胃王，男生們會作何反應？日本節目《人類觀察學》組對此進行了一次企劃，派出引以為傲的暴食三姐妹。在三對三的相睇現場，如果暴食三姐妹突然開始展現驚人食量對面的男生究竟會有什麼反應？

日本有很多大胃王，如果在相親的時候發現對面的漂亮妹子是超能吃的大胃王，男生們會作何反應？（點圖瀏覽）↓↓↓

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其實食堂君本來就覺得“出去吃飯或者遊玩，男生為女生買單好像是天經地義的事情”這件事情本身就很不合理“如果是情侶出去還AA制，那這位男生就等著被唾沫星子淹死吧”這樣的事情不是很讓人困惑嗎？

其實在日本超過半數的情侶都會選擇AA制，如果到了這個時代還把AA制認為是沒有男士風度的行為，就未免太狹隘了吧。當然視頻中的三個男孩子都是非常溫柔的好孩子，作為大學生應該也沒什麼錢壓力挺大，但還是堅持為女士們買單，展現了他們格外的風度和溫柔~

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