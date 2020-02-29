日本防沉迷打機草案繼續出台！今次到秋田縣限一日只准玩一小時

今年 1 月 10 日，日本香川縣議會率先開了遊戲管制法案的第一槍，目前已進入議會會期審議中，繼香川縣議會後，秋田縣大館市教育委員會也於27日提出「防止沉迷遊戲與網路草案」。

根據東京太田區議會議員「荻野稔」在個人推特上的貼文提到，秋田縣大館市的教育委員會繼香川縣議會後，針對過度使用網路與玩遊戲、學童的學習能力和體力下降、作息不規律日夜顛倒所導致的不上學與睡眠障礙等情況，將與校方、家長一同採取防止學童沉迷網路的對策，具體做法是限制平日遊戲時間一天只能進行一小時，遇到假日則要家長與孩童討論後制定使用規則，除了學習用途以外，晚上 9 點半過後不得使用智慧型手機或平板電腦。

（Twitter擷圖）

由於香川縣議會的草案目前還在會期中進行審議，最快會在 4 月公布結果，秋田大館市的部分則會在 6 月的定期會議上提案，此消息一出迅速引起日本網友與玩家的討論，有網友質疑該條例明定家長需要負起管理責任的話，恐怕會導致更多「不能責備孩子的父母」出現，對於家庭教育只會有不好的影響。究竟日本的防沉迷草案會如何發展請持續鎖定後續報導。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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