東區區議員仇栩欣着祺袍拜年索到爆　網民超哄動想跨區拜年接福！

新一屆區議會議員正式上任不足兩星期，不少人已經展開農曆新年攻勢，其中東區區議會城市花園區議員仇栩欣就已經穿起新年服飾、拿起揮春向大家拜年，引起網民熱烈回應，大讚「仇議員會唔會太索？」甚至有鄰區的街坊都表示會去接福。

東區區議員城市花園區的仇栩欣近日上載穿祺袍的拜年照片，引起大批網民哄動。（ fb專頁「城市花園 仇栩欣 Jocelyn Chau」圖片）

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雖然還有足足兩個多星期才正式踏入農曆新年，但拜年有早無遲是常識吧！早在選舉期間已經廣為人知的仇栩欣近日就更新了自己的fb專頁個人頭像，仇議員一改平時的辦公室風格穿着，換上傳統的鮮紅色祺袍、紮起髮髻、左右手拿着「福」及「身體健康」的揮春向大家拜年。

仇議員落足力向街坊拜年，網民反應當然正面，除了一般的大讚「靚女」、「索爆」、「好可愛」之外，更有人希望仇議員可以多找幾幅，似乎只有一張相未能滿足市民。除了有人打算跨區向仇議員拜年接福之後，有人更表示想將照片印成海報掛在家中，甚至有網民笑言，城市花園樓價有望上升。

她曾於8.11遊行中，於進行直播時被警察推倒在地，其後更以襲警罪拘捕。（Facebook@仇栩欣）

仇栩欣早於去年區議會選舉期間成為焦點人物之一，除了是以素人身份參與挑戰連任五屆的許清安之外，亦因為樣貌標緻清秀、笑容甜美，與觀塘區議會梁凱晴、梁翊婷，北區區議會林子琼等等一起成為網上經常被網民提到的靚女區議員。

仇栩欣在參選之前於去年8月11日東區遊行期間曾經被警方拘捕，並於12月30日接到警方指她涉嫌襲警預約拘捕，需於翌日前往警署。同年她亦被美國有線新聞網路（CNN）選為5名亞洲地區推動變革的年輕人之一，其他上榜人士包括台灣婚姻平權大平台成員翁鈺清、印度環保少女潘迪（Ridhima Pandey）、韓國#MeToo社運人士楊智惠（Jihye Yang，音譯）及緬甸提倡表達自由的社運人士Ye Wai Phyo Aung。

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