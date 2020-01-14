內褲塞襪扮小鮮肉　21歲的「她」性侵50少女　受害人：心臟爆炸了

英國倫敦恩菲爾德鎮（Enfield）21歲女子屈絲（Gemma Watts）聲稱無法克制對少女的慾望，從2017年開始假扮成16歲少男的模樣，以「屈頓」（Jake Waton）的名字在網上欺騙少女感情，不但與她們交換私密照，甚至發生性關係，警方估計受害少女多達50人。

警方表示，屈絲原本是一名足球員，從2017年開始扮成少年「屈頓」，刻意在社交媒體Snapchat和Instagram上對年齡介乎13至16歲少女的個人照片按「讚」，以吸引對方注意。

屈絲不但熟悉年輕人之間的用語，又會以無微不至的關心，加上甜言蜜語來獲取少女芳心，待感情升溫就開始交換私密照，然後相約見面，甚至要求到女方家中發生性關係。警方指出，所有受害少女都以為她們正與一名少男拍拖，且完全沒想過對方竟是女兒身。

屈絲把長髮綁起，穿上連帽衛衣及戴棒球帽假扮成少男「屈頓」。（Facebook圖片）

為了掩飾真身，屈絲在進行親密接觸前都會將幾對襪子緊緊地捲在一起，做出男性生殖器的形狀，然後塞進內褲裏讓對方撫摸；如果有少女問為何「他」胸部大如女性，屈絲就訛稱自己曾經很肥胖，且對此感到自卑，以博取對方同情。

直到一名受害少女在2018年3月為情輕生，並向醫生透露曾跟一名少年拍拖，警方開始關注事件。然而，當局起初無法找到「屈頓」這個人，後來才揭現其真正身分，同年10月在一輛火車上將屈絲拘捕，當時她跟另一名少女在一起。

去年11月，屈絲承認犯下誘拐未成年少女及性暴力等罪行，最終被判入獄8年。一名14歲少女得知真相後崩潰大哭，形容「我的心臟要爆炸了」，並在庭上宣讀聲明稱：「我的整個世界都停頓了，我真的無法呼吸，我非常愛『他』。」

漢普郡警局總督察普盧默（Nicholas Plummer）說：「這的確是一宗令人震驚的案件，提醒我們所有那些圖謀不軌的人會如何欺騙兒童，因此家長應該要跟子女好好分析網上資訊。」