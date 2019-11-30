西班牙真人騷挑戰道德底線　美少女錄影遭性侵更被迫翻看過程

時下不少綜藝節目為了收視不惜做出極端行為，台灣男星高以翔才剛剛因錄製內地綜藝節目《追我吧》而喪生，最近又爆出西班牙真人騷在未告知當事人的情況下，強迫對方觀看自己被性侵的畫面，令人髮指。

事緣一位名叫Carlota Prado的女生在2017年參加西班牙真人騷《Big Brother》錄製，當日節目安排了一次Party讓在場嘉賓放鬆心情，而Carlota飲完酒有些意識不清，醒來後發現自己與同場的一位男嘉賓Jose Maria Lopez Perez躺在房間的床上，兩人都蓋着被子。由於當晚的後續片段也從未播出，因此Carlota也不以為意，沒有想太多。

當事人Carlota Prado樣靚身材正，與加拿大女演員Nina Dobrev有些相似。（網絡圖片）

之後節目製作人便讓Jose Maria退出，其餘人繼續錄影，待整季節目錄至尾聲時，每位嘉賓都需要單獨進入「懺悔室」，觀看一段影片後自白。沒有想到的是，輪到Carlota時，節目竟播出她那夜飲醉之後，遭遇Jose Maria性侵的片段，她即場情緒崩潰，哭求節目組「停下」，大聲講到：「別放這該死的聲音了，夠了，求你了。我的心快跳出來了，快痛死了。」整個人焦慮不安。期間Carlota更一度要求離開間房，但節目組不予。

Carlota看到自己被性侵的畫面後即場崩潰。（視頻截圖）

嫌疑犯Jose Maria Lopez Perez。（YouTube截圖）

Carlota繼續在「懺悔室」放聲大哭，節目組一位男性工作人員告知他Jose Maria已被趕走，並表示節目不准許這樣的行為，甚至還對她說「剛剛你看的畫面只有你看過」，Carlota即刻厲聲呵斥：「但你也知道了！」令對方啞口無言。而Carlota要求與施暴者對話，卻被節目組拒絕了該要求。

據西班牙媒體《EI Confidencial》報道，Carlota曾對記者表示，看這個片段時，應該要有一名心理醫生或者可以幫助她面對那些艱難畫面的人陪同，更直言節目組沒有詢問過她是否願意看那些影像，如果問了，她會拒絕。

Carlota已經泣不成聲，但節目組並未停止拍攝。（視頻截圖）

然而，《Big Brother》節目組在這件事的處理態度上相當消極，為了製造節目效果，非但沒有制止Jose Maria的犯罪行為，事後還不顧Carlota的感受，在未告知她的情況下，播放性侵過程，對其造成二次傷害，兩年來節目組與涉事西班牙第五電視台也從未聯絡過自己，令Carlota忍無可忍，於是對該節目提出控訴，目前檢方已展開調查。

《Big Brother》邀請一班陌生人住入一間裝滿CCTV的公寓共處數月，並與外界隔離，24小時記錄他們的生活，每星期進行不同的互動和競賽，互相投票淘汰，最終留下來的人勝出。Carlota的事件曝光之後，節目即刻遭到觀眾抵制，更群起而攻之，目前已有逾40間贊助企業取消合作。

Carlota在事後一直接受心理和藥物治療且無法工作。（《Big Brother》截圖）