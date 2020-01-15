【鬼滅之刃】80歲婆婆改編漫畫送乖孫　逼真畫功網民大讚最強阿嫲

再鋒利的刀都有生鏽一日？未必！台灣有網民分享其80歲祖母早前送他的畫作，可見外表精靈慈祥的祖母以一對巧手畫出日本人氣動漫《鬼滅之刃》的經典場景，精細畫功令一眾網民讚嘆不已，高呼：「奶奶超強！」

有網民分享80歲祖母所畫的《鬼滅之刃》畫作，令不少人稱讚不已。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該名黃姓台灣網民於facebook群組「爆廢公社二館」發文，稱昨日（13日）是其祖母的八十大壽，希望網民能送上生日祝福。他又分享早前請奶奶幫他畫的日本動漫《鬼滅之刃》畫作，直指：「不得不說您老人家寶刀未老。」

從樓主上載的圖片可見，奶奶畫出多張《鬼滅之刃》水墨畫場景，一個個主角完美重現於畫紙上；在祖母筆下，主角炭治郎和妹妹禰豆子的互動場面，比原作或動畫版本更溫馨。

黃姓網民向《香港01》表示，早前看完了《鬼滅之刃》的動畫，非常喜歡其中的竃門兄妹，所以請學習多年工筆畫的祖母繪製水墨畫作。由於他正在美國留學，祖母更獨自帶上繪製的圖畫於農曆新年到美國探訪他，雖然兩人分隔兩地，「但我們祖孫感情很好」。

不少網民都對祖母的精細畫功稱讚不已，紛紛留言表示「有這麼厲害的奶奶真好」、「阿嬤從前是漫畫家吧？」、「該不會動漫展有展出吧？帥哦」。亦有人貼出相片，分享自己與祖母零代溝的甜蜜互動，指祖母現時仍會與自己一起玩網上遊戲。

另有網民則被祖母的不老面容吸引而「錯重點」，從帖文上載的相片可見，祖母站於自己的作品前，露出慈祥笑容、充滿精神的樣子讓不少網民驚歎，笑言祖母懂得凍齡秘技，看上去根本不像80歲，「明明看起來就60歲而已」、「這樣的氣色少說還可以活到100多都不是問題」，又紛紛祝福她身體健康，要畫到120歲。

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