怕打擾出嫁孫女化妝　嫲嫲門後甜笑偷看　網民感動：想我奶奶了

不少孩子都是祖父母或外祖父母帶大，感情或比爸媽更深！有內地新娘子婚禮當日在家化妝，奶奶怕打擾到人所以在門後偷看，甜蜜滿足的笑容被攝影師拍下，溫馨瞬間感動網民。新娘子透露奶奶健康情況一般，故早點結婚穿婚紗給奶奶看，「我不想她遺憾」，又稱放大照片看到奶奶眼角淚光，自己也哭了很久。

新娘子稱，小時候奶奶把她照顧長大，兩人感情深厚。（《梨視頻》片段截圖）

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江蘇南京王姓女子早前出嫁，攝影師跟拍全程，早上新娘子化妝做準備時，無意中拍下王女奶奶悄悄躲在門後，甜笑偷看孫女化妝的一刻，一臉滿足欣慰的神情讓人感動。

「她覺得自己年紀大了，怕給我們造成麻煩，她性格就是這樣子的！」新娘子稱從小父母離異，由奶奶照顧長大，和奶奶感情很好，縱使家中經濟環境不好，奶奶留在農村而她在城市工作，惟每次她回去探望奶奶，奶奶總會塞錢給她，怕她吃不好穿不暖。

新娘子：「奶奶身體一直不好，我不想讓她留有遺憾，很想讓她看到我穿婚紗的樣子！」

新娘子又稱，患哮喘的奶奶每次也會堅持把孫女送上公交車，路中需要休息幾次十分辛苦。新娘子稱當看到這張照片一刻就即時哭了，「放大的時候，會看到奶奶的眼淚，我就哭了很長時間。」

才剛畢業就結婚，新娘子稱其實也是因為奶奶。「她身體一直不好，我不想讓她留有遺憾，很想讓她看到我穿婚紗的樣子！」網民都同樣被這張催淚照片感動了，不少人祝願這可愛奶奶身體健康，亦忍不住高呼：「我想我奶奶了！」

（楚天都市報）