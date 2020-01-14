【Pokemon Go】港媽捉精靈留6歲女在車　車門大開路人陪足半小時

《Pokemon Go》風靡一時，到處都見到玩家瘋狂捉精靈，但怎樣熱愛都好，也絕不能疏忽照顧兒童。近日有網民facebook群組發文，指在大埔街頭發現一名6歲半女童獨自留在私家車內，車門大開但沒有司機，當時妹妹正在哭泣，樓主因而上前查問，原來其媽媽去了「捉精靈」，遂留下陪伴，直至半小時該港媽才回來，令他相當震驚。

網民在大埔街頭發現一名6歲半女童獨自留在私家車內，車門大開但沒有司機。（fb「Tai Po 大埔」圖片）

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該網民在facebook群組「Tai Po 大埔」發文，指上周三（8日）傍晚6時許，在大埔翠樂街公園對出一部私家車內，有名小妹妹獨自哭泣，當時車門打開，車廂內沒有成人和司機。樓主感奇怪，因而上前關心小妹妹父母去向，得知女童今年6歲半，而「媽媽去咗捉精靈」，樓主形容自己當時心裏立即大罵粗口，「有冇搞錯呀？」

樓主不忍小妹妹獨自在車內，因而留在路邊陪伴聊天，「你唔使驚，叔叔會一直喺路邊陪住你，直至你媽媽嚟」。大概30分鐘後，女童媽媽回來，樓主才離開。他在帖文中感嘆道：「我希望呢位媽唔好再係咁，萬一有意外就後悔莫及」。

帖文一出引起熱議，網民都對事件非常驚訝，批評該港媽極不負責任，「點做人哋阿媽？」、「生仔真係要考牌」，又指「捉精靈仲緊要過個女？」有網民則指樓主是好心人，「幸好遇上好叔叔」，但亦有人稱樓主都要保護自己，最好是多一位女性陪伴在側。