日富豪搞真人騷徵女友　列6大條件最少20歲　2023年結伴上月球

不少單身女士常幻想能嫁個有錢人擠身豪門，機會終於來了！有「日本馬雲」之稱的富豪、網上時裝店ZOZOTOWN的創辦人前澤友作（Yusaku Maezawa），前年與美國太空探索技術公司SpaceX簽約，成為首名太空旅客，最快或於2023年乘搭飛船登月。早前他宣佈出演電視台真人騷找真愛，本周五(17日)截止，隨時結伴遊月球，「想與未來的伴侶一起，從宇宙呼喊愛」。

現年43歲的日本富豪前澤友作成為首名SpaceX太空旅客，近日他出演電視台真人騷，希望透過節目尋找女友。（前澤友作Twitter圖片）

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現年43歲的前澤友作坐擁18億美元身家，位列財經雜誌《福布斯》的日本富豪榜頭20名，這位商界出身的富豪戀愛史非常豐富，目前與兩名女士育有3名兒子，不過一直沒有結婚。

去年底他與27歲女星剛力彩芽分手，至近日公開表示希望再次戀愛，「孤獨和空虛感慢慢湧現，我想到的一件事是，持續去愛一個女人」。

首名繞月旅客：前澤熱愛藝術，是著名的藝術收藏家，曾以1.11億美元買下當代藝術家的作品。（前澤友作Twitter照片）

前澤友作前年與SpaceX簽約成為首名繞月飛行的私人旅客，將繞月計劃命名為「#DearMoon」，他曾表示打算邀請6至8名藝術家免費與他一起感受這趟奇妙旅程，抗拒獨遊月球，「這將會很孤獨，我不喜歡獨自一人。我希望分享經歷和事物」。

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早前他宣布出演網上電視台Abema TV的相睇節目《前澤友作認真相睇紀錄 Full Moon Lovers》，希望於節目找到終身伴侶，並與對方一同遊月球。 電視台於官方網站列出6大應徵條件： 1. 20歲以上的單身女性 2. 個性愛笑及樂觀積極 3. 對太空旅行感興趣並能夠參與準備過程 4. 懂得享受生活 5. 願意參演節目 6. 希望世界和平。

女友「公開徵募」活動於1月17日截止，月尾進行篩選，2月前澤便會與入選女士見面約會，至3月底便會確定「對的人」。而他參與的SpaceX繞月之旅預計會於2023年成行，團隊會乘搭「大獵鷹火箭」（Big Falcon Rocket）圍繞月球飛行，旅程為期約一周，團員能近距離欣賞月球表面，這將會是繼1972年阿波羅17號（APOLLO 17）登月計劃後，人類再對月球進行的「任務」。

（綜合）