太空人聖誕首次國際太空站內焗曲奇　成品唔食得落肚係因為…

聖誕節剛剛過去，國際太空站上的大空人亦都趁這個機會，首次在太空站上使用無重力焗爐（Zero G Oven）炮製出首份無重力曲奇。不過成品出來之後，他們並沒有將曲奇吃下肚，因為成品需要送回地球化驗，而他們亦不能冒險吃下有可能引起衛生問題的食物。

國際太空站的太空人們使用焗爐炮製出無重力曲奇。（Twitter「Christina H Koch」圖片）

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現在於國際太空站上工作的太空人Christina H Koch於上周四（26日）上載照片，說他們今年終於可以在太空烘焙曲奇餅，同時祝大家有個愉快的假期。照片可見在兩名太空人前面，有一個細小的藍色包裝袋，裏面有一塊曲奇餅。

焗曲奇餅對很多人而言都是很普通的事，不過如果是太空的無重力狀態就會變得很複雜，因為熱力的流動與在將不如在地球上有一定的規律，曲奇餅亦會在焗爐內四處漂浮。

由於太空的熱力流動與地球不同，所以無重力焗爐設計與一般焗爐不同。 （資料圖片）

無重力焗爐由初創公司 Zero G Kitcheh 和太空科技開發商 Nanoracks 研發，並於11月送到國際太空站。由於要在太空的無重力環境下發揮功用，無重力焗爐的設計與一般焗爐有很大分別。無重力焗爐呈圓筒型，每一面都有發熱線，務求令食物每一面都可以平均受熱。另外為了不令麵團在焗爐內浮來浮去，焗爐有特別設計的托盤，而且麵團需要放在小袋內焗。

另外一名太空站上的太空人Luca Parmitano就表示，他們在12、13及17日也曾嘗試焗餅乾，他形容焗爐易用，試用數次之後才知道如何掌握時間，結果亦與他們想像的差不多。太空人們笑指，他們頭三次焗出來的曲奇仍然好像麵粉團一樣，不過之後兩次的成品就十分漂亮。

由於無重力曲奇仍然在試驗階段，研究人員不希望太空人的身體有任何問題，所以太空人完成曲奇之後就直接將曲奇密封，只能與曲奇合照留念。不過為免太空人們「有得睇冇得食」，負責製造麵團給太空人做實驗的希爾頓逸林酒店（Hilton DoubleTree）亦都送上了一些曲奇餅。

（綜合）