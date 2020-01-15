韓國瑜鐵粉身上刺「韓語錄」以示支持　網民諷刺：4年後再用？

紋身是一輩子留於身上的文字或圖案，除了展示個人風格也能作為紀念。有台灣網民早前分享圖片，顯示有選民為了支持總統參選人之一的韓國瑜，竟將其名字、頭象圖案或是名言紋於身上以示支持，令人不禁好奇該批選民應如何面對韓國瑜現已落選的事實。

有韓國瑜的支持者於身上紋上其頭象及助選字句，選舉結果出爐反不少網民都好奇他們會如何面對。（PTT討論區圖片）

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有網民早前於PTT討論區以「身上刺滿韓語錄，現在落選了怎辦」為題發文，貼出多張截圖，可見有韓國瑜的支持者於總統大選前，將韓國瑜的名字及Q版頭象作為紋身圖案刺於手臂上，圖案更有「支持2號」及「總統2020」的字句，明顯是針對今次大選。

也有人於手臂刺上韓國瑜的金句如「台灣安全，人民有錢」、「莫忘世上苦人多」，或者直接於頸上紋上「韓國瑜」3個字，猶如作為韓粉的「光榮記號」。甚至有人愛屋及烏，於手背紋上被指頻頻播出報導以支持韓國瑜的中天電視台台徽，愛韓之情令人傻眼。

有人甚至於手背紋上被指頻頻播出報導以支持韓國瑜的中天電視台台徽，愛韓之情令人傻眼。（PTT討論區圖片）

樓主於帖文亦不禁強調，相中的全都是「貨真價實的刺青，不是貼紙」，認為韓粉們想必是覺得勝券在握才敢紋這些圖案。不過韓國瑜落選已成事實，樓主對韓粉們如何面對「韓語錄」紋身非常好奇，直言：「彩色刺青除去費用非常驚人，而且過程非常痛苦漫長，也很難完全去除，我覺得去除不是選擇了，怎辦？」

帖文引來大批網民「mean爆」留言，稱「刺完後悔的不少」、「韓粉的愛是至死不渝的，你幫他擔心太多」、「四年後還可以用啊」、「重點是刺的超醜，這師傅是哪找的？」亦有人提供去除或藏起紋身的爆笑方法，「加刪除線就好，沒用過office？」、「刺中天的我建議加個字，變台中天氣好」、「移民到非華語國家，再隨便瞎掰說是讖文」。

（PTT）

【崩壞紋身】（01製圖）

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