【台灣大選】韓國瑜稱百萬人凱道造勢　網紅現場點櫈畫圖計極都冇

2020台灣總統大選將於周六（11日）舉行，大打「庶民」風格的國民黨總統候選人韓國瑜，昨（9日）在凱達格蘭大道舉辦造勢晚會，大會聲稱有超過100萬人參與。然而，不少台灣網民均在討論區質疑，凱道的空間如何容得下百萬人。多次出席國民黨造勢活動的網紅「四叉貓」亦有到現場「點櫈」，表示現場放了約7000張椅子，又畫圖示意上一次凱道造勢大會，笑稱「擠成這樣才是50萬人唷」，網民看到他的帖文後笑言：「謙虛了，其實是7000萬啦！穩了凍蒜！」

網紅「四叉貓」出席了韓國瑜「百萬庶民」凱道造勢大會，觀察在場人數。（PTT圖片）

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香港遊行集會人數經常引起熱議，警方數字和主辦單位數字經常差一大截，人數統計的問題在隔岸的台灣都有出現。昨晚國民黨在總統府前的凱達格蘭大道造勢，大會稱有100萬人出席，韓國瑜和妻子李佳芬一出場全場嗨爆，然而，台灣討論區PTT的不少網民質疑這個數字真實性，笑言：「凱道能塞百萬，那台北是不是能住1億人以上？」

據大會的統計，凱道造勢大會在昨天下午5時才開始，但主持人在晚上6時40分就高呼，現場人數已破50萬，7時40分增至70萬，9點30分已經破100萬，人數增幅之快嚇倒不少網民。

有網民再惡搞圖片，解釋凱道如何容納100萬人。（PTT圖片）

被網民稱為「椅子精算師」的台灣網紅「四叉貓」，經常出席國民黨的活動「點櫈」，更在PTT上直擊了昨天的造勢大會，更拍到不少撐韓社團準備了不少椅子，但他坦言下午4點半現場大概有3、4萬人，從他拍攝的照片所見，參加者以年長人士為主。

從照片可見，出席造勢大會的以年長人士為主。（PTT圖片）

四叉貓在帖文中上載了一張GOOGLE地圖的高空圖，表示他上次出席撐韓凱道造勢大會時，畫出了一個區域展示支持者佔據的空間，稱「擠成這樣才是50萬人唷」，暗示凱道上根本擠不下100萬人。他又順勢點了現場的椅子，總共只有7000張左右。

網紅「四叉貓」上載自己畫出的範圍圖，指上次造勢大會迫爆，但大會也只是說有50萬人。（PTT／Google Map圖片）

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網民看到帖文後紛紛笑翻的，更有不少人自下午開始，就肯定大會將宣布人數破百萬，「我辦公室的鋼鐵韓粉已經在說150萬起跳了」、「韓粉難道會影分身之術」，更有人改圖表示，韓粉應該人疊人組成一個立方體，所以人數如此多。不過，有留言認為網民不應輕視韓粉展現出來的氣勢，舉例大會有可能刻意少放椅子，讓更多支持者擠進去，「韓真的可能逆轉喔。」

（綜合）