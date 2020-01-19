【生活百科】網傳貼暖包睡覺燙到起水泡？實測結果醫生解釋……

網上曾傳出一名男子因天氣寒冷，睡覺時將暖包放進衣服內緊貼肚皮取暖，結果在半夜突然痛醒，掀起衣服赫然發現貼有暖包的位置，皮膚被燙傷起了一個大水泡。台灣有電視台便找來真人進行實測，看看是否真的會燙到皮膚起水泡。

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台灣公共電視節目《流言追追追》為了測試傳聞是否可能發生，兩名主持親身上陣之餘，也找來學生用豬皮做實驗，測試暖包的熱力是否會燙到皮膚生水泡。

網傳有人用暖包貼在肚皮數小時後，皮膚被燙到出水泡。（資料圖片）

實驗以豬皮模擬人類的皮膚並在上面放暖包，而且實驗亦都分成3組，以3塊豬皮加上棉布當作衣服及被鋪。同學在第一塊豬皮直接貼上暖包，再蓋上棉布，第二塊豬皮同樣直接貼上暖包，但該暖包則剪開一角加速鐵粉氧化發熱，而第三塊豬皮則隔着棉布才貼上暖包。

四個小時後，揭開豬皮看看測試結果，雖然豬皮沒有變色，但卻因持續溫熱，滲出不少豬油。為了找出更準確的結果，兩位主持人自告奮勇進行人體實測，他們將暖包直接貼在肚皮上。三個小時之後，兩位主持掀開暖包，可以看到肚皮皮膚有大片泛紅。

醫師指雖然暖包溫度不高，如過熱出現燙紅，立即取走暖包是不會導致第一級燙傷，但此種低溫燙傷一直持續的話，皮膚燙傷到出現紅疹及難以消退的情況，是非常大機會發生。

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