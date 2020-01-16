女友生日分隔兩地　台男數十元製微型扭蛋機憂太求其　網民激讚

隨住交往時間愈久，儀式感逐漸減退，紀念日、節日等可能隨便慶祝便算，惟生活中一點小情趣，足以令對方興奮不已。一名台男日前在網上發文，指跟女友拍拖4年多，除交往初期經常互相送禮物外，近年甚少大肆慶祝紀念日，趁住女友將生日，他決定親手用雪條棍自製微型扭蛋機給她，惟擔心女友嫌棄只值幾十元新台幣的禮物。不少網民見狀紛紛大讚台男有心思，「親手做的更有價值」，而身為主角的女友反應又如何呢？

台男自製數十元新台幣的微型扭蛋機，但擔心會被女友嫌棄。（Dcard圖片）

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該台男昨日在討論區Dcard以「女友生日只送幾十元的禮物」為題發文，表示跟拍拖4年的女友感情穩定，剛開始交往時，每個月都會紀念一次，「吃個大餐、交換送個禮物」，但隨住時間愈久，二人也未有特別慶祝紀念日，「娃娃我送膩了，她也收膩了」，可能只會簡單吃個大餐或約會就結束。

他憶述有次周年紀念日，他隨便送女友十幾元新台幣的禮物，對方竟非常開心，「讓我覺得其實準備禮物也沒那麼麻煩」。而今年女友生日，二人分隔兩地未能一起慶祝，台男便想到自製「微型扭蛋機」送給女友。

從他上載的照片所見，「微型扭蛋機」如手掌大，由雪條棍及膠片製成，需投幣才能扭出禮物，雖然台男笑言「這份禮物簡陋，還常常卡住」、「花了錢拿出來的東西也是有點寒酸」，但見他在木製「扭蛋」上用心地畫上心心圖案，非常有心思，他仍擔心會被女友嫌棄，「她生日我送這樣的禮物會不會有點太隨便？」

帖文引起大批網民熱議，紛紛大讚台男很有心思，「生日禮物心意最重要，相信你女友會感受到的」、「要是男友送我這個我會感動到爆」。

台男事後表示原本的計畫是讓女友看到文章上熱門，然後驚訝發現文中女主角是自己，詎料女友未有發現，他主動傳文章給女友時，還搞笑問道「你生日是不是快到了」、「要不要我送個給你」，這是女友發現男友的「大禮」，令她相當興奮。

（Dcard）