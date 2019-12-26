女生暗示要「讓人有氣色聖誕禮物」　收男友Jo Malone盒打開哭了

情侶間送禮物是一門學問，要符合女友心意又要有驚喜，不少人都要碰幾次壁才學懂。台灣有女網民在Dcard討論區分享男友為她準備的聖誕節禮物，基於另一半過往的表現，她在節日前已表達想要「讓人有氣色的禮物」，暗示男友可購買化妝品等，以為萬無一失之際，結果對方卻預備一份令她哭笑不得的禮物。

該女網民昨日（25日）在Dcard討論區以「聖誕節千萬別叫男友給你驚喜」為題發文，指自己和另一半在聖誕節會互送禮物，以往他習慣送一些奇怪的東西。由於今年不想再受「驚嚇」，台女預先向男友暗示可以送什麼，「今年聖誕節如果我收到可以讓我有氣色，又很有精神的禮物，我會很開心哦」，其實女生心中的禮物就是唇膏、胭脂等化妝品，男友收到「暗示」後一副胸有成竹的樣子，「心想我男友終於開竅了」。

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結果吃過平安夜浪漫晚餐後，男友一臉自信地遞上禮物，竟是大愛的香水品牌Jo Malone盒子，女生暗爽起來「香水會有氣息嗎？但至少是我喜歡的東西」，再滿心歡喜地打開盒子一看，「哇！原來是一堆雙眼皮貼呢！」，臉上的笑容隨即凝結了，男友還解釋說：「你不是說想要有精神嗎？把你的小眼睛打開，應該就會有了吧！」

女友最後感嘆道，「事實再次證明，叫男生送禮物要直接講要什麼，不要他們猜啊」，並說「千萬不要小看男友的想像力」。帖文笑爆網民，有人笑稱「眼睛打開了後，發現選錯男友」，亦有人突破盲點問：「所以盒子哪來的？」

有女生則抱怨稱，即使直接跟男友說要什麼，然後圖片都找了給他，結果還是會訂錯顏色。有網民為男友說好話：「不錯啦！至少包裝有用心，女生可能會愛的！」

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