數據分析2019年20大台灣寫真女星　雞排妹鄭家純被揮低屈居亞軍

2019年有不少寫真女星推出寫真集或寫真年曆，各個都「波濤胸湧」也都造成了不少的討論，甚至有網友認為看見這些寫真女星，提神醒腦的功效可能比綠油精還有效，不過你是否曾想過誰才是一整年的話題寫真女星呢？《DailyView網路溫度計》羅列2019年所有發行過寫真集、寫真年曆、數位寫真的寫真女星，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出2019年討論度最高的20位寫真女星，現在就跟著我們一起來看看這些話題寫真女星吧！

台灣寫真女星排行第11至20位（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

第10位：許薇安 Vivi

身高170公分的運動系美女許薇安 Vivi，曾經是《FHM》看板女郎冠軍與「國光電眼女神」，常以自信、開朗、甜美、不造作而被網友們所認識，擁有好身材與甜美外型的她有IG擁有超過73萬個粉絲，拍攝《薇薇一笑》更與知名攝影師戴群芳合作，成果讓不少網友覺得有耳目一新的感覺。

身高170公分的運動系美女許薇安 Vivi，曾經是《FHM》看板女郎冠軍與「國光電眼女神」。（FB@許薇安 Vivi hsu）

+ 7 + 6 + 5

第9位：林茉晶

有「美腿女神」之稱的林茉晶，173公分高挑身材與氣質是連鄉民都曾在表特版多次認證的，林茉晶在2019年推出了「戀愛系寫真集」《非你茉屬》，有許多尺度大開的泳裝照，甚至還有泳裝「都是洞」的內容，其中也有不少「邪惡視角」的寫真照片，讓本身討論不少的林茉晶因為寫真而引起更多的討論。

有「美腿女神」之稱的林茉晶，173公分高挑身材與氣質是連鄉民都曾在表特版多次認證的。（FB@林茉晶）

+ 8 + 7 + 6

第8位：簡懿佳

簡懿佳是所有入選的推出寫真女星「包最緊」的一個，與其說是寫真，倒不如說像是生活紀錄，曾是體育主播的她，以清心爽朗的風格，獲得不少粉絲的喜愛，這次推出《簡單說懿佳》維持了一貫的風格，最大的尺度就只「露到腿」，即便如此還是登上前10名，可以說是在「腥風血雨」中開出一條不一樣的道路。

曾是體育主播的簡懿佳，以清心爽朗的風格，獲得不少粉絲的喜愛。（FB@簡懿佳）

+ 7 + 6 + 5

第7位：安妮 Annie

來台發展已久的俄羅斯美女藝人安妮，也開啟了寫真之路，不過發行首本寫真集，就挑戰「全裸」尺度，雖然最終呈現仍然是三點不露，不過大尺度的寫真大秀美腿、美臀、美胸仍然引起了不少話題，為了拍攝寫真，安妮還積極健身就是為了呈現最好的一面給讀者，從成品的討論度來看似乎是讓讀者們相當滿意。

來台發展已久的俄羅斯美女藝人安妮，也開啟了寫真之路，不過發行首本寫真集，就挑戰「全裸」尺度。（IG@anechka_annie）

+ 8 + 7 + 6

第6名：張小筑（小筑兒）

Facebook擁有超過70萬粉絲，有「可愛電競教主」之稱的張小筑，為了在年輕時期能夠有作品留念，而拍攝了《Chu一個吧！》寫真，向來保守的他，更在寫真中挑戰較大尺度的比基尼泳裝，因為寫真集在北海岸、富貴角取景拍攝，為了要在拍出打浪的感覺，讓有懼水症的她感到相當緊張，不過成果仍得到不少網友稱讚。

有「可愛電競教主」之稱的張小筑，為了在年輕時期能夠有作品留念，而拍攝了《Chu一個吧！》寫真。（FB@張小筑 Ya Chu）

+ 7 + 6 + 5

第5位：巫苡萱 Ava Wu

巫苡萱原來就是「LamiGirls」的隊長，球隊易主後也順勢成為「Rakuten Girls」的成員，在球隊就有高人氣的巫苡萱也在去年推出寫真月曆，個子較嬌小的她，卻擁有非常姣好的身材，她也在這次寫真月曆中挑戰較大尺度的拍攝，12星座呈現出12種不同樣貌的她，與啦啦隊形象截然不同的形象，讓不少網友覺得相當驚喜。

巫苡萱在這次寫真月曆中挑戰較大尺度的拍攝，12星座呈現出12種不同樣貌的她。（FB@巫苡萱 Ava Wu）

+ 9 + 8 + 7

第4位：羚小鹿

現同為「Rakuten Girls」一員的羚小鹿，有媒體稱呼她為「零死角女神」，在2019年發行了她第一本個人寫真集《想鹿非非》，籌拍了一年，不只在台灣取景，更遠赴菲律賓拍攝，拍攝時間拉得相當長，羚小鹿幾乎把每個季節都給拍到了，不過成品出爐後，每個造型最終呈現都相當性感，也讓不少網友看見了她不一樣的風貌。

現同為「Rakuten Girls」一員的羚小鹿，有媒體稱呼她為「零死角女神」。（FB@羚小鹿 Yashiuan Lin）

+ 6 + 5 + 4

第3位：Lisa 林莎

人氣相當高的林莎，在網友口中一直被比喻為很有「女友感」，甚至有「無害女友」的稱號，不過這次推出的寫真集尺度卻大的卻讓她的粉絲感到相當意外，從數位寫真大獲好評後再發行實體寫真，林莎受歡迎的程度不只在寫真集的銷售上，在展場、活動會場都有超高的人氣，也就讓她登上年度話題寫真女星的第三名。

人氣相當高的林莎，在網友口中一直被比喻為很有「女友感」，甚至有「無害女友」的稱號。（FB@Super Lisa）

+ 6 + 5 + 4

第2位：鄭家純（雞排妹）

年度話題寫真女星的亞軍是鄉民女神「雞排妹」鄭家純，近來積極參與社會議題、政治運動的雞排妹，仍然沒有忘掉那些癡癡等著她的粉絲們，這次親自操刀設計12套情境與造型搭配，發行寫真年曆仍然誠意十足，不論是在尺度或者是最終成品的質感與呈現，每個作品都讓網友們相當滿意，幾近年底才宣布要發行寫真年曆的鄭家純，其討論度顯示在網友們心中的地位還是相當高的。

年度話題寫真女星的亞軍是鄉民女神「雞排妹」鄭家純。（FB@雞排妹ili鄭家純)

+ 20 + 19 + 18

第1位：峮峮（吳函峮）

榮登年度話題寫真女星榜首的是中信兄弟啦啦隊的人氣成員「峮峮」，過去曾是《大學生了沒》固定班底的她也在2019年發行個人寫真，讓網友意想不到身材姣好的她甚至有「隱乳美少女」的稱號，人氣本來就很旺的峮峮，發行寫真自然是話題不斷，而這本寫真更是峮峮出道以來拍攝尺度的最大極限，銷售成績好到可以說是年度最受歡迎的寫真集，也讓峮峮成為年度話題寫真女星的冠軍。

網友意想不到身材姣好的峮峮甚至有「隱乳美少女」的稱號。（FB@峮峮-吳函峮）

+ 6 + 5 + 4

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月31日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019話題寫真女星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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