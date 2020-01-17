Google Maps街景久未更新　台男驚見祖父母生前曬太陽：快哭了

Google Maps對於一眾「路癡」可謂是出行必備工具，街景功能有時候也會意外拍下暖心畫面。有台灣網民日前分享一張Google地圖的街景截圖，稱因為地圖多年未更新，才發現祖父母生前溫馨曬太陽的一幕出現在街景相中，令他感慨得「都快哭了」，又透露父親在家「照三餐看（截圖）」。

有台男分享一張Google Maps的街景截圖，稱地圖已六、七年未更新，當他查看老家地址時，竟發現有祖父母生前的身影。（fb「爆怨公社」圖片）

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一名台男周二（14日）在facebook群組「爆怨公社」發文，表示嘉義市老家在Google地圖顯示的街景相已六、七年未更新，以致他現時仍能看到祖父母的身影，「阿公、阿嬤過世那麼久，還有機會讓我看到兩老在門口做日光浴的樣子，都快哭了」。

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在街景截圖中，可見樓主祖母拿着助行器，坐在三合院老家中央正廳位置曬日光浴，老伴則在後方屋簷下翹腳休息。如今物是人非，樓主指已儲存該張街景截圖，他父親甚至每天三餐都會看一遍，猶如「開車去找他們一樣」，甚至「有一瞬間覺得家人是不是一直還在那」。

帖文隨即引來網民熱議，不少人上傳自己老家的Google地圖街景相，表示相中同樣看到離世家人生前的身影，「瞬間眼眶泛紅」，也有人慨嘆老家早已被政府拆卸重建，「可惜那時沒有相機，連紀錄都沒有……」

另外有網民提醒，街景功能的左上角設有調整時間鍵，可以看到較早年份的舊影像，「說不定往回拉還有機會看到家人」。

（fb群組「爆怨公社」）

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