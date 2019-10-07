Google Map台街景圖驚見裸體情侶　公司處理招數笑死網民

Google Map是不少駕駛者常用的工具，其街景功能更是「路癡」的救命神器，但不時有網民在街景截圖中發現「彩蛋」，如離世家人或寵物的相片。有台灣網民日前於討論區發文，稱在Google地圖的街景功能再次發現「驚喜」，樓主上載的截圖見到兩名裸體男女擁抱，不禁令人產生「非份之想」。相片被瘋傳後，Google似乎很快就得知事件，但處理方法卻不是直接將畫面刪除，而是將該對男女「馬賽克」，令網民笑翻。

有台灣網民日前於Google Map街景圖發現一對男女赤裸於路邊相擁，截圖其後被瘋傳。（PTT討論區圖片）

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台灣有網民早前於PTT討論區以「Google街景車打馬賽克的標準是什麼？」為題發文，貼出一張Google街景地圖的截圖，稱只要搜尋台中市太平區山田路大湖巷附近的街景，便可見相中一輛私家車旁邊有兩名赤裸男女正在親密擁抱，笑言：「兩人相擁緊緊抱著彼此的照片真是讓人感動！Google還貼心的只碼臉部呢！」

相片一上載即引來網民熱議及瘋傳，直指很想知道樓主如何發現「打得火熱」的一幕，「你是整天看街景嗎」、「都躲到山上還被你找到」、「笑死，這個彩蛋太難找了」；亦有人「擔心」相中男女安危，「幹嘛在野外餵蚊子」、「他們是時空旅人？」、「台灣這麼開放？光天化日之下欸」。

Google似乎很快便得知事件，但竟然沒有將截圖刪除，而是將該對男女直接「馬賽克」。（Google地圖截圖）

截圖被瘋傳後，Google似乎也留意該到街景地圖的畫面受到關注，即時派員處理。當人人也以為Google會刪除截圖時，但該公司竟「大方」將畫面留下，只以完整的馬賽克擋住截圖中的男女，令網民傻眼又覺匪夷所思。

過往不少網民都曾於Google地圖發現奇怪畫面，上月美國有網民於截圖發現一輛墜入湖中的私家車，意外協助警方偵破歷時22年的懸案。（Google地圖截圖）

過往亦不少網民都曾於Google地圖發現奇怪畫面，上月美國更有人於佛羅里達州一處的街景截圖發現一輛墜入湖中的私家車，意外找到一名失蹤22年男子的屍體，協助警方偵破懸案。

（綜合）