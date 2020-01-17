【台灣大選】館長找數派1萬2千份雞排　一個原因令網民極擔心

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台灣健身網紅館長陳之漢日前指出，蔡英文總統若當選將發1萬份雞排，上周開票後，蔡英文獲得817萬票擊敗對手韓國瑜，館長今晚也公布發雞排場次，北中南都有場次，並有5名立委協助，館長說，數量有限，統一發送時間下午3點開始。

館長陳之漢將在全台灣分6個場次派總共1萬2千份雞排找數。（Facebook@飆捍）

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館長指出，特別感謝劉世芳、高嘉瑜、陳柏惟、王定宇、林淑芬5名立委幫忙，請到時候守秩序然後數量有限，「沒吃到我的雞雞別罵我唷」，共有1萬2千份雞排，每場2千份，1人限取1份。

館長發雞排的時間場次分別是，1月18日新北場蘆洲柳堤公園、1月19日台北場南港玉成福德宮、1月20日桃園場中壢陳記鹹酥雞、1月20日台中場陳柏惟服務處、1月21日高雄場暫定前金區的中央公園2號出口、1月22日台南場王定宇服務處。

館長找數派1萬2千份雞排！卻有一個原因令網民極擔心▼▼▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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