謝和弦偷食鬧離婚與妻互告　呂秋遠預測訴訟結果　親授報復絕招

文：台灣律師 呂秋遠 關於謝和弦對配偶提出刑事告訴，主張侵占或竊盜吹風機與吸塵器這件事，以及配偶對他與第三者提出侵害配偶權，求償420萬，這是地檢署與家事法院常見的離婚周邊訴訟類型，而且勝負其實很容易預料。

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

什麼叫做「離婚周邊訴訟類型」？就是為了要離婚，拼命告配偶，能告的、不能告的，通通都告，要讓配偶疲於奔命，乃至於對他死心，願意離婚。有時候則是為了報復，不讓對方好過。所以，明明想要的是離婚，但結果告準前夫前妻一堆刑事官司，而且即便很難成立，但還是堅持要告。

例如，過去20年的家用都是配偶管理，但是老公突然有一天變成覺醒青年，發現為什麼養一家四口竟然花去了他這麼多錢，20年以後，他沒存款、沒房子，只是養大了小孩而已，又意外發現太太有把錢轉帳到自己帳戶，於是提出侵佔告訴。或者是，跟先生吵架以後暫時分居，把家裡原來的吹風機帶走，先生告太太侵占或竊盜。甚至說家裡平常有一顆鑽戒、兩雙貴球鞋、三隻好雨傘、四兩重黃金，都被太太帶走，所以提告竊盜。

其實，這些告訴都很難成立。

為什麼？因為夫妻之間同居共財，很難區分東西是誰的，也很難證明是誰拿走、或者拿走的動機有沒有不法所有意圖，即便是誰出錢，也有可能就這麼送給另一個誰了，這又該如何證明？而且檢察官通常知道，提告的背後動機不是錢，是不爽、是恨。可是，法律處理的是違法，不是感情。這麼多年，愛的時候什麼都好，不愛的時候要置對方於死地，檢察官當然不會想要當告訴人的小幫手。

那麼如果自己有錯，有沒有可能藉由大量提告，證明兩個人已經有上百件訴訟，可見無法復合，藉此來達到離婚的目的呢？很難，除非這上百件訴訟，配偶也貢獻一半。所以我的當事人如果無辜被告，我都會建議她忍耐，因為我們如果不想離婚，就要表示愛與包容，怎麼可以對這個可憐的、很想離婚又無法離婚的小東西提告呢？

+ 7 + 6 + 5

那麼，配偶對於背叛婚姻者與第三者，提出侵害配偶權的民事訴訟，算不算是婚姻中不可癒合的破綻？

不算，因為配偶是執行法律上應有的權利，並不是惡意對背叛者提告。所謂的侵害配偶權，是民事上對於違背婚姻忠誠義務的人提出損害賠償請求，如果情節重大，是可以要求賠償的。至於什麼是情節重大，有公認的，也有法官自由心證的，通姦肯定是公認的情節重大，但老公只是發愛心給一個同事就不一定了，配偶對於這件事提告，只是伸張法律權利，怎麼可以說，因此造成了婚姻不可彌補的破綻？如果沒有前面配偶的行為，何來後面的提告？

等等，那一開始提的侵占或竊盜呢？為什麼刑事的檢察官跟民事的法官有雙重標準呢？首先，刑事跟民事的，本來就是雙重標準，刑事比較嚴格，民事比較寬鬆。再者，愛的時候什麼都好，不愛的時候變成犯罪，這對於一般的檢察官來說，感受不到被告的犯罪故意，反而覺得告訴人有濃濃的惡意。那麼，檢察官如何會起訴？

其實，對於出軌的配偶，最大的報復都不是這些，而是當他與第三者濃情蜜意的時候，提出侵害配偶權的民事訴訟，然後附在他耳邊，溫柔但堅定的對他說：「親愛的，我永遠愛你。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）