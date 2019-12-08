【謝和弦吸毒】交保後即貼陪性感女紋身片　網友求別二度傷害老婆

台灣藝人謝和弦（阿扣）因被混血老婆Keanna（扣嫂）舉報吸食大麻，遭捕後經檢方偵訊，裁定3萬元（台幣）交保候傳。不過在他吸毒被抓之前，他曾貼出與一名女子疑似「開房」的影片，而交保後卻在Facebook曬出與一名女子躺床紋身的影片，但因畫面中的女子疑非Keanna，讓許多網友都相當錯愕，希望謝和弦「別再二度傷害老婆」。

謝和弦交保後不久竟在Facebook貼出與性感女子紋身的影片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

謝和弦昨天交保後，Facebook先是曬出一名女子紋身的畫面，而這位女子當天則是要在腰上紋「勇敢」兩字，一旁的謝和弦還安撫著她「真勇敢，刺完就勇敢了」；隨後則換謝和弦紋身，將一個外星人的頭像紋在下巴處。

許多眼間網友發現這位紋身的女子不是扣嫂後，紛紛在底下留言：「你有沒有好好陪伴扣嫂呀，她應該真的傷透了心」、「請好好陪伴扣嫂。別再傷她心了」、「好好愛老婆吧～我希望RCKT持續下去~加油」、「你怎麼忍心傷了扣嫂阿」。

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