【乜代宗師】黃子華稱賣樓拍賀歲片畀港人睇　網民：幫佢賺返層樓

新年入戲院睇賀歲片，是香港人的過年傳統，今年就有黃子華自導自演的賀歲檔電影《乜代宗師》上映。電影未播已掀起討論，子華早前透露，自己沒收任何片酬，還要自行賣樓籌集開戲資金，只為「拍畀香港人睇」，不少網民都大受感動，揚言拉隊入戲院「懲罰」他，更稱「香港人要幫佢賺返層樓！」。

黃子華稱電影不是合拍片，直言「第一日已經想拍畀香港人睇」。（《乜代宗師》海報）

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黃子華解釋選擇去深圳拍攝的原因，是戲組為了減低製作成本。（《乜代宗師》劇照）

由於《乜代宗師》在深圳取景，曾一度被網民質疑不是香港人電影，黃子華親自回應指控，指自己沒收過片酬還要身兼多職，甚至「賣咗樓拍呢套戲」，選擇去深圳拍攝的原因，是劇組為了減低製作成本。他又澄清電影不是合拍片，直言「第一日已經想拍畀香港人睇」，而不以合拍片方式拍攝，就是希望「自由自在地拍戲」。他強調，「套戲是香港人投資、香港人賣樓，畀香港人睇」。

子華這番言論令不少網民感動，認為單單是支持香港人電影，已足夠理由買飛入場，「香港人睇香港製作電影」。有網民亦指香港人見證子華的輝煌時期，而香港電影已買少見少，「佢都好老了，伏都會睇」。有人則呼籲大家搶購優先場戲票，「快啲買爆等佢加場」、「我哋香港人至少還返格廁所畀你！」，不過亦有人擔心「中伏」，認為子華開棟篤笑會較有保證，「因為《棟篤特工》真係好伏」、「不如你都係專注返棟篤笑」。

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《乜代宗師》下星期三（22日）晚上推出優先場，從購票網站可見多均已轉為紅或橙色，只剩下極少量空位，而部份院商見觀眾反應熱烈，今日再陸續加場，目前場數已逾百，看來網民並非得個講字，而是真的要出錢出力「懲罰黃子華」。