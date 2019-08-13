東薈城二期將開幕　東涌居民興奮：終於有返戲院同Food Court！

東薈城名店倉一直受觀光客歡迎，亦是東涌區內少數的消遣地點，區內唯一的戲院及美食廣場2016年結業令不少叫慘，幸黑夜過去黎明將至，有區內網民實地考察東薈城二期，興奮地發現戲院和Food Court即將「回歸」，食肆選擇也更多。不過東薈城名店倉發言人回覆《香港01》查詢時稱，原定今日（13日）東薈城二期的開幕暫時取消，直至另行通知。

東薈城UA戲院在2000年開幕，是全港首間設有酒吧的戲院，早在數年前結業。（Facebook專頁「東涌人Tung Chung Future」）

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有網民日前於facebook群組「東涌谷友吹水區」分享一輯相片，表示東薈城新翼即將開幕，進行了實地考察，從相中可見UA戲院會再次進駐東涌，據了解，戲院將設4個影廳，提供超過650個座位。

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戲院以外，東薈城二期也設有美食廣場「食代館」（Food Opera），內設9間食肆供市民選擇，其他如天仁茗茶、牛角「次男坊」、元氣壽司、一風堂及樂天皇朝等亦將進駐，實為居民佳音。LINE FRIENDS Store更會於二期開設全港首間outlet，勢吸引大批粉絲「朝聖」。

東薈城名店倉擴建部分將於2019年8月開業，圖為外貌概念圖。﹙資料圖片﹚

區內居民獲知消息都大感高興，「太好了，有其他嘢食可以揀了！」、「有得睇戲唔使出青衣城睇」。不過也有區內網民擔心仍要和內地旅客逼餐飽，直指東薈城平日也有大量旅客購買奢侈品，新店舖也難免被攻佔，只能往好處想「有戲院已經好安慰」。

（facebook群組「東涌谷友吹水區」）